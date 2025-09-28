المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 9
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 1
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"ألفاظ ومشادات".. "يلا كورة" يكشف كواليس أزمة لاعبي فاركو بعد التعادل مع مودرن سبورت

محمد همام

كتب - محمد همام

08:04 م 28/09/2025
مودرن

مباراة مودرن سبورت أمام فاركو

شهدت مباراة مودرن سبورت وفاركو أحداثًا مؤسفة بعد نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري لموسم 2025-2026.

تمكن فريق مودرن سبورت من التعادل في الدقيقة 90+8 بعد أن كان فريق فاركو متقدمًا بهدف دون رد، لتنتهي المباراة بحصول كل فريق على نقطة.

لكن، وعقب المباراة، دخل عدد من لاعبي فاركو في احتجاج مع الحكم مصطفى الشهدي، الذي أدار اللقاء، اعتراضًا على صحة هدف مودرن سبورت.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن لاعبي فاركو اعتدوا على الحكم لفظيًا، بجانب الدخول في مشادة معه، الأمر الذي دفعه إلى إشهار البطاقة الحمراء ضد جابر كامل وعدد من لاعبي فاركو.

جدير بالذكر أن فريق مودرن سبورت لم يحقق الفوز منذ الجولة الخامسة، وتحديدًا في مباراته مع حرس الحدود التي انتهت بفوزه 1-0، بينما لم يحقق فريق فاركو أي فوز في الدوري حتى هذه الجولة.

مباراة فاركو القادمة
الدوري المصري مودرن سبورت فاركو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
فيزبريم

فيزبريم

12 9
الأهلي

الأهلي

22

محسن رمضان يسدد من خارج الـ9 متر ويتصدى لها كوارليس حارس فيزبريم

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

1 1
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

49

برشلونة يتعادل امام ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg