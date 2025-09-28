شهدت مباراة مودرن سبورت وفاركو أحداثًا مؤسفة بعد نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري لموسم 2025-2026.

تمكن فريق مودرن سبورت من التعادل في الدقيقة 90+8 بعد أن كان فريق فاركو متقدمًا بهدف دون رد، لتنتهي المباراة بحصول كل فريق على نقطة.

لكن، وعقب المباراة، دخل عدد من لاعبي فاركو في احتجاج مع الحكم مصطفى الشهدي، الذي أدار اللقاء، اعتراضًا على صحة هدف مودرن سبورت.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن لاعبي فاركو اعتدوا على الحكم لفظيًا، بجانب الدخول في مشادة معه، الأمر الذي دفعه إلى إشهار البطاقة الحمراء ضد جابر كامل وعدد من لاعبي فاركو.

جدير بالذكر أن فريق مودرن سبورت لم يحقق الفوز منذ الجولة الخامسة، وتحديدًا في مباراته مع حرس الحدود التي انتهت بفوزه 1-0، بينما لم يحقق فريق فاركو أي فوز في الدوري حتى هذه الجولة.