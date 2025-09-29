قرر عماد النحاس، مدرب الأهلي المؤقت، استبعاد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأحمر من قائمة مباراة الزمالك في بطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء الغد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي هذه المباراة محتلا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن النحاس قرر استبعاد 6 لاعبين وهم أحمد سيد زيزو، أشرف داري، نيتس جراديشار، محمد شكري، كريم فؤاد وأفشة بسبب الإصابات وعدم اكتمال الجاهزية الطبية.

كيف يحل الأهلي أزمة صانع اللعب ضد الزمالك؟

وباستبعاد أفشة من قائمة الأهلي أمام الزمالك، سيواجه الفريق الأحمر أزمة اللعب بصانع ألعاب وحيد وهو التونسي محمد علي بن رمضان فقط، خاصة بعد تأكد غياب إمام عاشور أيضا بسبب الإصابة بفيروس (A).

الأهلي كان قد أعلن بعد مباراة إنبي الأخيرة في الدوري إصابة إمام عاشور بفيروس (A)، مما استدعى دخوله المستشفى لمدة أسبوعين ومن ثم خرج ويتبع بروتوكول طبي في منزله، على أن يعود للتدريبات بقرار طبيب الفريق الأول.

وبالتالي فإن الأهلي أمام الزمالك سيلعب بصانع لعب وحيد وهو محمد علي بن رمضان، أما الوحيد الذي يستطيع تعويض النقص العددي في ذلك المركز هو محمود حسن تريزيجيه الذي يلعب في ذلك المركز بصفة مستمرة.

وبعيدا عن مشوار تريزيجيه مع منتخب مصر فقد شارك في مركز صانع الألعاب مع الأندية التي لعب لها في 20 مباراة بواقع 1745 دقيقة، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.