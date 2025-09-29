يلا كورة يكشف.. كيف يفكر النحاس لمواجهة الزمالك في القمة؟

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية حين يستضيف نظيره الزمالك، مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري.

مفاجآت النحاس

وفجر عماد النحاس المدير الفني المؤقت مفاجأة من العيار الثقيل، باستبعاد أحمد مصطفي زيزو ومحمد مجدي أفشة رغم مشاركتهما في التدريبات الجماعية وجاهزيتهم الكاملة.

وعقد النحاس ووليد صلاح الدين مدير الكرة محاضرة مع لاعبيه طالبهم فيها بضرورة الحذر من قوة الزمالك التي تكمن في طرفي الملعب، لذا ستكون هناك تعليمات محددة لكل من محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

كيف يفكر النحاس؟

واستقر النحاس على أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة، ويضم محمد الشناوي في حراسة المرمي، ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، ثم مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر (أليو ديانج) ومحمد شريف.

