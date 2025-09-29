المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف.. كيف يفكر النحاس لمواجهة الزمالك في القمة؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:22 م 28/09/2025
الأهلي

النادي الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة صعبة وقوية حين يستضيف نظيره الزمالك، مساء غد الإثنين، على استاد القاهرة، في الجولة التاسعة من منافسات مسابقة الدوري.

مفاجآت النحاس

وفجر عماد النحاس المدير الفني المؤقت مفاجأة من العيار الثقيل، باستبعاد أحمد مصطفي زيزو ومحمد مجدي أفشة رغم مشاركتهما في التدريبات الجماعية وجاهزيتهم الكاملة.

وعقد النحاس ووليد صلاح الدين مدير الكرة محاضرة مع لاعبيه طالبهم فيها بضرورة الحذر من قوة الزمالك التي تكمن في طرفي الملعب، لذا ستكون هناك تعليمات محددة لكل من محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

كيف يفكر النحاس؟

واستقر النحاس على أغلب عناصر التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة، ويضم محمد الشناوي في حراسة المرمي، ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا، ثم مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر (أليو ديانج) ومحمد شريف.

أبرزهم زيزو وعاشور.. الإصابة تحرم 8 لاعبين من ديربي الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة الأهلي والزمالك

