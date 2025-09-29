المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تحديد أماكن دخول جماهير الأهلي أمام الزمالك في القمة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:46 م 28/09/2025
جماهير الأهلي

جماهير الأهلي - صورة أرشيفية

كشف محمود القاضي، مدير إدارة العمليات بالشركة الأفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات، عن أماكن دخول جماهير الأهلي في مباراة الزمالك بمباراة القمة.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء الغد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال القاضي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تم وضع أنسب خطة تأمين تناسب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، لكي تخرج لبر الأمان، تم مراجعة كل الإجراءات وحضور الاجتماعات الأمنية المخصصة".

وأضاف: "تم عمل بروفة مصغرة على كل الإجراءات وأهمها تأمين المقصورة الرئيسية بالإضافة إلى تأمين ملعب المباراة والحكام ومنطقة الصحفيين والمدرجات وأبواب الدخول والخروج".

وأوضح: "دخول جماهير الأهلي التي تحمل تذكرة الدرجة الثالثة يسار من بوابة صلاح سالم، ويُفضل استخدام المواصلات العامة مثل المترو وعدم اصطحاب السيارات الملاكي الخاصة".

وواصل مسؤول الشركة الأفريقية: "أقرب محطة مترو لمدرج الثالثة يسار ستكون أرض المعارض، أما الجماهير التي تحمل تذكرة للمقصورة الرئيسية أو الدرجة الأولى يسار مخصص لهم الدخول من بوابة آل رشدان".

وأنهى: "المطلوب أن تحضر الجماهير ومعها (فان أي دي) والتذكرة الخاصة بالمباراة والابتعاد عن الممنوعات مثل أي شيء يحدث لهب، ويُسمح بدخول الأعلام الخاصة بالأهلي والزمالك وأعلام مصر".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري القمة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

