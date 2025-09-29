تحديد أماكن دخول جماهير الأهلي أمام الزمالك في القمة

كشف محمود القاضي، مدير إدارة العمليات بالشركة الأفريقية المسؤولة عن تأمين المباريات، عن أماكن دخول جماهير الأهلي في مباراة الزمالك بمباراة القمة.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء الغد الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال القاضي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تم وضع أنسب خطة تأمين تناسب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، لكي تخرج لبر الأمان، تم مراجعة كل الإجراءات وحضور الاجتماعات الأمنية المخصصة".

وأضاف: "تم عمل بروفة مصغرة على كل الإجراءات وأهمها تأمين المقصورة الرئيسية بالإضافة إلى تأمين ملعب المباراة والحكام ومنطقة الصحفيين والمدرجات وأبواب الدخول والخروج".

وأوضح: "دخول جماهير الأهلي التي تحمل تذكرة الدرجة الثالثة يسار من بوابة صلاح سالم، ويُفضل استخدام المواصلات العامة مثل المترو وعدم اصطحاب السيارات الملاكي الخاصة".

وواصل مسؤول الشركة الأفريقية: "أقرب محطة مترو لمدرج الثالثة يسار ستكون أرض المعارض، أما الجماهير التي تحمل تذكرة للمقصورة الرئيسية أو الدرجة الأولى يسار مخصص لهم الدخول من بوابة آل رشدان".

وأنهى: "المطلوب أن تحضر الجماهير ومعها (فان أي دي) والتذكرة الخاصة بالمباراة والابتعاد عن الممنوعات مثل أي شيء يحدث لهب، ويُسمح بدخول الأعلام الخاصة بالأهلي والزمالك وأعلام مصر".