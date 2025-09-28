قبل القمة.. جدول ترتيب الدوري المصري

تتبقى 3 مباريات على نهاية الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، من بينها القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وتقام غدًا الإثنين 3 مباريات، هي، الجونة أمام سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي أمام البنك الأهلي، الأهلي أمام الزمالك.

وجرت 7 مباريات من مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز، وشهدت الجولة العديد من التعادلات، إلى جانب تراجع السجل التهديفي.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من هنا.

ترتيب الدوري المصري

يتربع الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة جمعها الأبيض من 8 مباريات، متفوقًا على المصري الذي حل في الوصافة بعد أن حصد 15 نقطة من 9 مواجهات.

يأتي وادي دجلة الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري في المركز الثالث، إذ تمكن الفريق من حصد 15 نقطة من 9 مباريات، بينما جاء بيراميدز رابعًا برصيد 14 نقطة جمعها من 7 مواجهات.

ويتواجد الأهلي خارج المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن حصد الفريق 12 نقطة من 7 مباريات.