المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل القمة.. جدول ترتيب الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:06 م 28/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

تتبقى 3 مباريات على نهاية الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز، من بينها القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك.

وتقام غدًا الإثنين 3 مباريات، هي، الجونة أمام سيراميكا كليوباترا، الإسماعيلي أمام البنك الأهلي، الأهلي أمام الزمالك.

وجرت 7 مباريات من مواجهات الأسبوع التاسع من الدوري المصري الممتاز، وشهدت الجولة العديد من التعادلات، إلى جانب تراجع السجل التهديفي.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من هنا.

ترتيب الدوري المصري

يتربع الزمالك على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة جمعها الأبيض من 8 مباريات، متفوقًا على المصري الذي حل في الوصافة بعد أن حصد 15 نقطة من 9 مواجهات.

يأتي وادي دجلة الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري في المركز الثالث، إذ تمكن الفريق من حصد 15 نقطة من 9 مباريات، بينما جاء بيراميدز رابعًا برصيد 14 نقطة جمعها من 7 مواجهات.

ويتواجد الأهلي خارج المربع الذهبي، إذ يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بعد أن حصد الفريق 12 نقطة من 7 مباريات.

 

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك المصري الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg