استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد الأنجولي شيكو بانزا، من قائمة الفارس الأبيض لمباراة القمة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

مباراة الأهلي والزمالك، تقام في تمام الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من الدوري.

استبعاد شيكو بانزا

وكشف مصدر ليلا كورة، أن يانيك فيريرا استقر على استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك، التي ستخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الأهلي في القمة؟

وكان شيكو بانزا شارك بديلًا في مباراة الزمالك الماضية ضد الجونة، خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، لكنه لم يسهم تهديفيًا.

ولعب الأنجولي 5 مباريات مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، ونجح في تسجيل هدفين أمام مودرن سبورت وفاركو، بينما غاب عن مباريات المقاولون العرب والمصري والإسماعيلي.

ويحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي بالمرتبة الثامنة بـ12 نقطة.