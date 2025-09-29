المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

31 22
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

1 2
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
19:30
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

47 25
17:45
الزمالك

الزمالك

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
نابولي

نابولي

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

0 0
20:00
إنبي

إنبي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

36 26
15:30
الشارقة

الشارقة

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

0 1
18:15
ليون

ليون

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 1
17:00
فاركو

فاركو

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

1 1
16:00
نادي باريس

نادي باريس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مصدر ليلا كورة: استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمباراة الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:22 م 28/09/2025
شيكو بانزا

الأنجولي شيكو بانزا لاعب فريق الزمالك

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، على استبعاد الأنجولي شيكو بانزا، من قائمة الفارس الأبيض لمباراة القمة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

مباراة الأهلي والزمالك، تقام في تمام الثامنة مساء غد الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، لحساب مواجهات الجولة الثامنة من الدوري.

استبعاد شيكو بانزا

وكشف مصدر ليلا كورة، أن يانيك فيريرا استقر على استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك، التي ستخوض مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

يلا كورة يكشف.. كيف يفكر فيريرا لمواجهة الأهلي في القمة؟

وكان شيكو بانزا شارك بديلًا في مباراة الزمالك الماضية ضد الجونة، خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء، لكنه لم يسهم تهديفيًا.

ولعب الأنجولي 5 مباريات مع الزمالك منذ انضمامه للفريق، ونجح في تسجيل هدفين أمام مودرن سبورت وفاركو، بينما غاب عن مباريات المقاولون العرب والمصري والإسماعيلي.

ويحتل الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الأهلي بالمرتبة الثامنة بـ12 نقطة.

مباراة الزمالك القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة الأهلي والزمالك

