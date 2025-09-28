تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة محسن صلاح، بخالص الشكر والتقدير لمحمد مكي، المدير الفني للفريق، على جهوده وعطائه الكبير طوال فترة توليه المسؤولية الفنية.

وكان مكي قد تمسك باعتذاره عن الاستمرار في منصبه بسبب سوء التوفيق الذي يلازم الفريق منذ بداية الموسم، وهو ما دفع المجلس إلى قبول اعتذاره، بعد أن كرر طلب الرحيل للمرة الثانية.

من جانبه، أكد محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة، أن محمد مكي يُعد من أفضل المدربين المصريين، مشيرًا إلى أنه كتب اسمه بحروف مضيئة في تاريخ المقاولون العرب بعدما قاد الفريق للعودة السريعة إلى الدوري الممتاز، مضيفًا: "مكي وجهازه المعاون قدموا إخلاصًا كبيرًا وتعاملًا راقيًا منذ توليهم المسؤولية، ونتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة".

وأوضح فتحي أن الكابتن طلعت محرم سيتولى قيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.