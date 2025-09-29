انتقاد علني من شوبير لتصرفات المركز الإعلامي بالأهلي

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة النادي الأهلي، ما وصفه بـ"نقطة سلبية" تتعلق بعدم قيام الصفحة الرسمية للنادي بتهنئته في عيد ميلاده كما جرت العادة في السنوات الماضية.

وقال شوبير: "صفحة الأهلي هي ملك للنادي وليست ملكًا لأشخاص، ومن الطبيعي أن يتم نشر التهاني لنجوم الفريق. هذا الأمر كان يحدث كل عام لي، لكن في العام الماضي جاءت التهنئة متأخرة بعد تدخل أحد أعضاء المجلس، وفي هذا العام لم يتم النشر من الأساس".

وأضاف: "أنت تعمل في الأهلي وهذه ليست صفحتك الشخصية. هذا واجب عليك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق برمز من رموز النادي، يعمل في قناة الأهلي ولم يصدر منه أي تصرف غير لائق".

وتساءل شوبير: "هل هناك من يملك المركز الإعلامي للنادي؟ هل حصل على توكيل بهذا؟ الأهلي غني عن رضا أي شخص، ولا يمكن لأحد أن يتحكم في إعلامه".

وأكد أن ما ذكره مجرد تنبيه حتى يكون الجميع على وعي بالأمر، مشددًا على ضرورة أن تظل المنصات الرسمية للنادي ملكًا لكيان الأهلي وحده.