المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

- -
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الموعد والقناة الناقلة والمعلق.. الخريطة الكاملة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:05 ص 29/09/2025
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

بينما يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعها من 8 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

الخريطة الكاملة لمباراة القمة

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتولى التعليق الصوتي للقمة الثنائي بلال أحمد علام وأيمن الكاشف، عبر قناة "أون سبورت 1".

وسيبدأ "يوم القمة" في قناة "أون سبورت 1" في الرابعة عصرًا من خلال برنامج "كلاسيكو العرب" والذي سيقدمه الثلاثي: "أحمد خيري، شيما صابر ومحمد طارق أضا".

البرامج والاستوديوهات

3:55 مساءً: برنامج "كلاسيكو العرب" يقدمه أحمد خيري، ويستضيف الناقدين فتحي سند وحسن المستكاوي.

4:25 عصرًا: تتولى شيما صابر تقديم برنامج "كلاسيكو العرب"، ويشاركها فيه الناقدان عبد الحكيم أبو علم وأحمد الهواري.

5:55 عصرًا: يتولى الإعلامي محمد طارق أضا الفترة الختامية للبرنامج وسيكون ضيوفه كلا من حمادة عبد اللطيف وشريف عبد المنعم.

استوديو القمة

يبدأ استوديو المباراة الإعلامي سيف زاهر بمشاركة أشرف قاسم، عبد الظاهر السقا، وعماد متعب، ومن بين الفقرات أيضا سيتواجد كلا من: "إبراهيم عبد الجواد، كريم خطاب وكريم رمزي، بحضور الضيوف: "أحمد حسن، حسني عبد ربه وعصام الحضري".

أرض الملعب

المذيعان: محمد غانم - إسلام سامي.

الضيفان: أحمد فتحي (لاعب الأهلي السابق) - سامي الشيشيني (لاعب الزمالك السابق).

شبكة المراسلين تضم كلا من: "أحمد المسيري، محمد طه، إبراهيم عمر، خالد رزق، عمرو مختار، مجدي الشربيني، أسامة عقدة، يوسف عليوة".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg