تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية، إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، جمعها من 7 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة.

بينما يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعها من 8 مباريات بواقع 5 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة.

الخريطة الكاملة لمباراة القمة

تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن يتولى التعليق الصوتي للقمة الثنائي بلال أحمد علام وأيمن الكاشف، عبر قناة "أون سبورت 1".

وسيبدأ "يوم القمة" في قناة "أون سبورت 1" في الرابعة عصرًا من خلال برنامج "كلاسيكو العرب" والذي سيقدمه الثلاثي: "أحمد خيري، شيما صابر ومحمد طارق أضا".

البرامج والاستوديوهات

3:55 مساءً: برنامج "كلاسيكو العرب" يقدمه أحمد خيري، ويستضيف الناقدين فتحي سند وحسن المستكاوي.

4:25 عصرًا: تتولى شيما صابر تقديم برنامج "كلاسيكو العرب"، ويشاركها فيه الناقدان عبد الحكيم أبو علم وأحمد الهواري.

5:55 عصرًا: يتولى الإعلامي محمد طارق أضا الفترة الختامية للبرنامج وسيكون ضيوفه كلا من حمادة عبد اللطيف وشريف عبد المنعم.

استوديو القمة

يبدأ استوديو المباراة الإعلامي سيف زاهر بمشاركة أشرف قاسم، عبد الظاهر السقا، وعماد متعب، ومن بين الفقرات أيضا سيتواجد كلا من: "إبراهيم عبد الجواد، كريم خطاب وكريم رمزي، بحضور الضيوف: "أحمد حسن، حسني عبد ربه وعصام الحضري".

أرض الملعب

المذيعان: محمد غانم - إسلام سامي.

الضيفان: أحمد فتحي (لاعب الأهلي السابق) - سامي الشيشيني (لاعب الزمالك السابق).

شبكة المراسلين تضم كلا من: "أحمد المسيري، محمد طه، إبراهيم عمر، خالد رزق، عمرو مختار، مجدي الشربيني، أسامة عقدة، يوسف عليوة".