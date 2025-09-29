المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة بيزيرا.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في الدوري المصري

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:09 ص 29/09/2025
الزمالك

الزمالك

استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك، على ستاد القاهرة، في تمام الثامنة من مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - آدم كايد.

عودة بيزيرا

ويعود بيزيرا إلى المشاركة مع نادي الزمالك، بعد الغياب عن المباراة الماضية أمام الجونة في الدوري المصري؛ بسبب الإيقاف.

كما سيدفع فيريرا بـ محمود بنتايك في تشكيل الزمالك الأساسي، بدلًا من أحمد فتوح.

بينما سوف يثبت ثنائية محمد إسماعيل، وحسام عبد المجيد في قلب دفاع الزمالك.

وركز فيريرا على الجانب المعنوي حيث شدد على ضرورة الفوز في حديثه مع اللاعبين، مؤكدًا أنه سيلعب بطريقته المعتادة بالسيطرة على الكرة، والمبادرة الهجومية.

كما وضع المدرب البلجيكي في حساباته الرقابة الدفاعية المتوقعة من لاعبي الأهلي على البرازيلي خوان بيزيرا، لذا سيقوم بمنح ثلاثي الوسط تعليمات هجومية خاصة في القمة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الأهلي الدوري المصري القمة فيريرا الأهلي والزمالك خوان بيزيرا

