يمتلك المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، سجلًا إيجابيًا على صعيد المباريات الكبرى، التي خاضها خلال مشواره التدريبي، وذلك مباراة القمة أمام الأهلي مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مواجهة الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسبق وأن تولى فيريرا تدريب ناديين من أندية القمة في بلجيكا وقبرص، وهما ستاندارد لييج البلجيكي، وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

سقوط برباعية.. نتائج فيريرا في قبرص

وخاض فيريرا مواجهة ديربي وحيدة مع أومونيا نيقوسيا، ضد فريق أبويل نيقوسيا، لكنه تلقى هزيمة قاسية برباعية نظيفة، في نوفمبر عام 2022.

كما خاض المدرب البلجيكي مباراتين أمام كبار الأندية القبرصية، فريقي أريس ليماسول حامل اللقب في ذلك الموسم، وفريق بافوس، وانتهت كلا منهما بالتعادل.

صائد الكبار وبطل الكأس.. نتائج يانيك فيريرا في بلجيكا

وكانت أكثر فترات فيريرا ازدحامًا بالمواجهات الكبرة، مع نادي ستاندارد لييج البلجيكي، في موسم 2015-2016.

وخلال تلك الفترة حقق يانيك عدة نتائج إيجابية، كان أبرزها الفوز على جينك ثم كلوب بروج، في نصف نهائي ثم نهائي كأس بلجيكا، ليقود فريقه لحصد اللقب.

وواجه ستاندارد لييج خلال تلك الفترة نادي أندرخلت في مناسبتين، لينتصر بنتيجة 1-0، ثم يتعادل بنتيجة 3-3.

وتفوق يانيك فيريرا على كلوب بروج، الفريق الذي فاز بتلك النسخة من الدوري البلجيكي، ذهابًا وإيابًا، مع نادي سانت ترويدن الذي كان يدربه ثم مع ستاندارد لييج بعد ذلك خلال الموسم ذاته.