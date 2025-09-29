أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الإسماعيلي والبنك الأهلي، عن تشكيلة المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الإسماعيلية.

ويضرب فريق الإسماعيلي موعدًا مع نظيره البنك الأهلي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى الثنائي إلى تحسين وضعهما في جدول الترتيب.

تشكيل الإسماعيلي

كشف ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: حسين منصور، محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت، محمد سمير كونتا

خط الهجوم: محمد خطاري، إبراهيم النعجاوي، محمد عبد السميع

شهدت عمليات الإحماء تعرض إريك تراوري لاعب الإسماعيلي للإصابة، وحل محمد خطاري بديلًا له.

تشكيل البنك الأهلي

استقر أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي البنك الأهلي، على أن يدخل مباراة الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، أحمد متعب

خط الوسط: محمد فتحي، محمد بن شرقي، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم: ياو أنور، أسامة فيصل