المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل الزمالك.. بنتايك أساسيًا.. وبيزيرا يقود الهجوم أمام الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:51 م 29/09/2025
الزمالك

نادي الزمالك

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.

تشكيل الزمالك

استقر يانيك فيريرا على عودة محمود بنتايك للجبهة اليسرى، مع تثبيت ثنائية عبد المجيد وإسماعيل، كما يتواجد البرازيلي خوان بيزيرا في التشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه.

ويأتي تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

الخط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.

بينما يجلس على دكة البدلاء: مهدي سليمان، صلاح الدين مصدق، محمود الونش، أحمد فتوح، أحمد حمدي، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، عمرو ناصر وناصر منسي.

ويفقد الزمالك خدمات لاعبه محمد شحاتة الذي يعاني من إصابة، بالإضافة لاستقرار يانيك فيريرا على استبعاد شيكو بانزا من قائمة مباراة القمة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

3

تواجد محمد عواد وسيف جعفر ثنائي الزمالك في المدرجات لمؤازرة الفريق أمام الأهلي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg