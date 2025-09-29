أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الأساسي لمواجهة النادي الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والزمالك، تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

الزمالك يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثامن في سلم الترتيب برصيد 12 نقطة.

تشكيل الزمالك

استقر يانيك فيريرا على عودة محمود بنتايك للجبهة اليسرى، مع تثبيت ثنائية عبد المجيد وإسماعيل، كما يتواجد البرازيلي خوان بيزيرا في التشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه.

ويأتي تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

الخط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.

بينما يجلس على دكة البدلاء: مهدي سليمان، صلاح الدين مصدق، محمود الونش، أحمد فتوح، أحمد حمدي، عبد الحميد معالي، أحمد شريف، عمرو ناصر وناصر منسي.

ويفقد الزمالك خدمات لاعبه محمد شحاتة الذي يعاني من إصابة، بالإضافة لاستقرار يانيك فيريرا على استبعاد شيكو بانزا من قائمة مباراة القمة.