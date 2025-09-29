أدى المدافع أحمد ربيع، لاعب نادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على ملعب القاهرة الدولي، قبل انطلاق مباراة الأبيض أمام الأهلي، وذلك بعد استبعاده من اللقاء.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الأسبوع التاسع، من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف ملعب القاهرة الدولي اللقاء، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تدريبات تأهيلية لمدافع الزمالك

قرر المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد أحمد ربيع مدافع الفريق، من القائمة التي ستخوض مباراة الأهلي اليوم بالدوري المصري الممتاز.

وخاض ربيع تدريبات تأهيلية خاصة تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش، مخطط الأحمال بنادي الزمالك.

حضور خماسي الزمالك

حرص محمد عواد وسيف جعفر ثنائي نادي الزمالك، على التواجد في ملعب القاهرة الدولي قبل مباراة القمة أمام الأهلي من أجل مساندة زملائهم في اللقاء رغم عدم تواجدهما في القائمة التي ستخوض المواجهة.

وتواجد الثلاثي أحمد حسام ومحمد شحاتة والكيني بارون أوشينج، لمؤازرة الفريق في مباراة القمة.

