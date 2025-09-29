المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

السولية أهدر ركلة جزاء.. التعادل يحسم مباراة سيراميكا والجونة بالدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:19 م 29/09/2025
سيراميكا

فريق سيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي (1-1)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، أقيمت على ملعب الفريق الساحلي، حيث انطلقت بحلول الخامسة مساءً، لحساب مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

تعادل سيراميكا والجونة

وتمكن الجونة من التقدم في النتيجة من علامة الجزاء عن طريق مروان محسن، في الدقيقة 54.

فيما أهدر عمرو السولية ركلة جزاء ضيع بها فرصة التعادل على سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

لكن رجب نبيل أدرك التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل (1-1).

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما أصبح رصيد الجونة 9 نقاط، حيث يتواجد بالمرتبة الـ15.

وكان سيراميكا كليوباترا خاض مواجهة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

الدوري المصري الجونة سيراميكا كليوباترا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

3

تواجد محمد عواد وسيف جعفر ثنائي الزمالك في المدرجات لمؤازرة الفريق أمام الأهلي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg