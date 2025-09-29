انتهت مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، بالتعادل الإيجابي (1-1)، اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا، أقيمت على ملعب الفريق الساحلي، حيث انطلقت بحلول الخامسة مساءً، لحساب مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

تعادل سيراميكا والجونة

وتمكن الجونة من التقدم في النتيجة من علامة الجزاء عن طريق مروان محسن، في الدقيقة 54.

فيما أهدر عمرو السولية ركلة جزاء ضيع بها فرصة التعادل على سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

لكن رجب نبيل أدرك التعادل لصالح سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل (1-1).

ورفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 14 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما أصبح رصيد الجونة 9 نقاط، حيث يتواجد بالمرتبة الـ15.

وكان سيراميكا كليوباترا خاض مواجهة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.