وضع حسام عبد المجيد، لاعب نادي الزمالك، فريقه في المقدمة أمام الأهلي، من ركلة جزاء نجح مدافع الأبيض في تسديدها بنجاح.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

الزمالك يتقدم أمام الأهلي

واحتسب الإسباني سيزار سوتو جرادو، حكم مباراة القمة، ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، وذلك بعد تدخل من ياسين مرعي مدافع الأهلي على عدي الدباغ مهاجم الزمالك.

وتصدى محمد الشناوي لركلة الجزاء التي تكفل عبد الله السعيد لاعب الزمالك بتسديدها، ليحافظ على آمال الأهلي، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتقر بإعادتها.

ونجح حسام عبد المجيد في منح الزمالك الأفضلية أمام الأهلي، بتسجيله ركلة الجزاء بشكل مميز، إذ سددها مدافع الأبيض في أقصى الزاوية اليمنى للحارس محمد الشناوي، الذي اختار التوجه إلى الجهة المعاكسة.

ويعد هدف حسام عبد المجيد هو الأول له أمام الأهلي، خلال 11 مباراة شارك بها مدافع الأبيض في مختلف المنافسات.

وشارك حسام عبد المجيد، رفقة الزمالك خلال 8 مباريات في الدوري المصري بالموسم الحالي بخلاف لقاء الأهلي، بواقع 720 دقيقة، ولم ينجح في تسجيل أي هدف.