انتهى الشوط الأول بين الأهلي والزمالك بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 1-0 في اللقاء المقام ضمن مباريات الدوري المصري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد تعرض عدي الدباغ لإصابة من ياسين مرعي.

وفي السطور التالية نستعرض نتائج القطبين بعد تأخر الأهلي في الشوط الأول وتقدم الزمالك أيضًا..

الأهلي.. تأخر مرة واحدة فقط وكانت أمام بيراميدز بنتيجة 1-0 قبل أن يخسر في النهاية بنتيجة 2-0.

أما نادي الزمالك فتقدم 5 مرات في الشوط الأول بالموسم الحالي كالتالي:

1- تقدم على الجونة بهدف وانتهت بالتعادل 1-1.

2- تقدم على مودرن سبورت بهدف دون رد وانتصر بنتيجة 2-1 في النهاية.

3- تقدم على وادي دجلة 1-0 وانتهت بخسارته بنتيجة 2-1 في النهاية.

4- تقدم على المصري 1-0 وانتصر بنتيجة 3-0 في النهاية.

5- تقدم على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 وانتهت بفوزه بنتيجة 2-0.

رغبة الفريقين

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مشوار التألق الذي بدأه أمام سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود، بينما يرغب الزمالك في حصد الـ3 نقاط لتعويض التعادل الذي وقع فيه أمام الجونة في الجولة الماضية.

الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك على القمة بعدما حصد 17 نقطة.

ويفقد الأهلي خدمات مجموعة مؤثرة من لاعبيه في مباراة القمة، يأتي في مقدمتهم نييتس جراديشار، أحمد زيزو، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، محمد شكري، إمام عاشور وأشرف داري.

بينما يفقد الزمالك خدمات لاعبه محمد شحاتة الذي يعاني من إصابة، بالإضافة لاستقرار يانيك فيريرا على استبعاد شيكو بانزا من قائمة مباراة القمة.