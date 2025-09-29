المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد مراجعة ركلة جزاء الأهلي.. لماذا منح الحكم الكرة للزمالك؟ (لائحة)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:14 م 29/09/2025
سيزار جرادو

سيزار جرادو

شهدت مباراة الأهلي أمام الزمالك، حالة تحكيمية غير شائعة بمنح الإسباني سيزار سوتو جرادو، حكم المواجهة، الكرة للأبيض بعد أن أقرت تقنية الفيديو بعدم وجود ركلة جزاء لصالح الأحمر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

ركلة جزاء غير محتسبة

احتسب حكم اللقاء سيزار سوتو جرادو، ركلة جزاء لصالح الأهلي، في الدقيقة 45 من عمر المباراة، قبل أن يذهب الإسباني لمراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو، والتي أشارت إلى عدم وجود مخالفة لصالح الأحمر.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، والتي أظهرت اصطدام الكرة في جانب مدافع الزمالك الأيسر محمود بنتايك، دون أن تلمس يده قبل أن تغادر ملعب اللقاء، ليقر الإسباني بعدم وجود أي خطأ.

لماذا لم يحصل الأهلي على ركلة ركنية؟

تباينت الآراء بشأن عدم منح حكم المباراة الكرة لصالح الأهلي، لتنفيذ الركلة الركنية، وإقراره بتنفيذ إسقاط أعطى الأفضلية للزمالك، رغم اصطدام الكرة بمدافع الأبيض محمود بنتايك قبل أن تخرج من المستطيل الأخضر.

وينص قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم، على ألا تعود الكرة عقب توقف اللعب أثناء مراجعة تقنية الفيديو إلى الشكل السابق الذي كانت عليه.

وجاء نص القانون، على النحو التالي:

- إذا كان إيقاف اللعب لمراجعة تقنية الفيديو ولم يكن هناك خطأ، يُستأنف اللعب بإسقاط الكرة للفريق الذي كان يسيطر عليها وقت الإيقاف، وفي المكان الذي كانت فيه الكرة.

- أما إذا لم يكن أي فريق يملك السيطرة الواضحة، أو كان الإيقاف داخل منطقة الجزاء، فيُسقط الحكم الكرة لحارس المرمى.

- يجب على جميع اللاعبين الآخرين (من كلا الفريقين) البقاء على مسافة 4 أمتار (4.5 ياردة) على الأقل من الكرة حتى تصبح قيد اللعب.

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

