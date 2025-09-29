أعاد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، فريقه إلى المباراة أمام الزمالك، والتي تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تسجيله هدف التعادل للأحمر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف المباراة ملعب القاهرة الدولي.

الشحات يسجل للأهلي

نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التعادل للأهلي، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ليحافظ على آمال الأحمر في اللقاء.

وبدأ حسين الشحات بتمريرة الكرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، لينجح الأخير في مراوغة مدافع الزمالك قبل أن يعيد الكرة إلى الشحات من جديد.

وأطلق حسين الشحات تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بمحمد إسماعيل مدافع الزمالك قبل أن تسكن شباك محمد صبحي حارس مرمى الأبيض.

وشارك حسين الشحات رفقة الأهلي، خلال 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري بخلاف لقاء الزمالك بواقع 91 دقيقة، لم ينجح خلالها في هز الشباك.

بذلك الهدف رفع حسين الشحات رصيده من الأهداف في مرمى الزمالك، إلى 6 أهداف 4 منها بقميص الأهلي.