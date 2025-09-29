المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
20:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 2
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
ناساف كارشي

ناساف كارشي

2 3
16:45
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

2 2
21:15
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 0
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس العالم تحت 20 عاما
النرويج - شباب

النرويج - شباب

- -
23:00
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

بعد رائعة فنية.. الشحات يحافظ على آمال الأهلي أمام الزمالك في الدوري (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:53 م 29/09/2025
الشحات

حسين الشحات لاعب الأهلي

أعاد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، فريقه إلى المباراة أمام الزمالك، والتي تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد تسجيله هدف التعادل للأحمر.

ويواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف المباراة ملعب القاهرة الدولي.

الشحات يسجل للأهلي

نجح حسين الشحات في تسجيل هدف التعادل للأهلي، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، ليحافظ على آمال الأحمر في اللقاء.

وبدأ حسين الشحات بتمريرة الكرة إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، لينجح الأخير في مراوغة مدافع الزمالك قبل أن يعيد الكرة إلى الشحات من جديد.

وأطلق حسين الشحات تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بمحمد إسماعيل مدافع الزمالك قبل أن تسكن شباك محمد صبحي حارس مرمى الأبيض.

وشارك حسين الشحات رفقة الأهلي، خلال 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري بخلاف لقاء الزمالك بواقع 91 دقيقة، لم ينجح خلالها في هز الشباك.

بذلك الهدف رفع حسين الشحات رصيده من الأهداف في مرمى الزمالك، إلى 6 أهداف 4 منها بقميص الأهلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك الدوري المصري حسين الشحات

