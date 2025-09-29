المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
من ركلة جزاء.. تريزيجيه يتقدم للأهلي أمام الزمالك في القمة 131

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:59 م 29/09/2025
محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الأهلي

محمود حسن تريزيجيه - لاعب الأهلي

أهدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب الأهلي، هدف التقدم من جديد لفريقه ضد نادي الزمالك في الدوري.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر حسام عبد المجيد بالتسجيل للزمالك في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71 بتسديدة قوية سكنت الشباك، ثم أحرز تريزيجيه الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ويعد هذا الهدف الرابع لتريزيجيه في الموسم الحالي بعدما سجل في شباك إنبي وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود، واليوم أمام الزمالك.

رغبة الفريقين

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة لمواصلة مشوار التألق الذي بدأه أمام سيراميكا كليوباترا ثم حرس الحدود، بينما يرغب الزمالك في حصد الـ3 نقاط لتعويض التعادل الذي وقع فيه أمام الجونة في الجولة الماضية.

الأهلي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الزمالك على القمة بعدما حصد 17 نقطة.

ويفقد الأهلي خدمات مجموعة مؤثرة من لاعبيه في مباراة القمة، يأتي في مقدمتهم نييتس جراديشار، أحمد زيزو، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، محمد شكري، إمام عاشور وأشرف داري.

بينما يفقد الزمالك خدمات لاعبه محمد شحاتة الذي يعاني من إصابة، بالإضافة لاستقرار يانيك فيريرا على استبعاد شيكو بانزا من قائمة مباراة القمة.

الأهلي الزمالك الدوري المصري تريزيجيه ركلة جزاء

