اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتصارًا ثمينًا أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في مباراة مثيرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي نجح في تحويل تأخره أمام الزمالك في القمة 131، من التراجع بهدف لتفوق بهدفين، لينجح المارد الأحمر في خطف النقاط الثلاثة بعد ريمونتادا على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

وتمكن الزمالك من التقدم في النتيجة عن طريق حسام عبد المجيد من علامة الجزاء، وتعادل الأهلي بتوقيع حسين الشحات، ثم محمود تريزيجيه من علامة الجزاء، يبصم على ريمونتادا الأحمر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، ليقفز في جدول ترتيب الدوري ويستقر في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 17 نقطة، لكنه استمر على قمة الدوري.

أحداث مباراة الأهلي والزمالك

هدد الزمالك في الدقيقة الرابعة من شبه انفراد لعدي الدباغ، بعد انطلاقة من خوان بيزيرا، لكن الشناوي تصدى لها.

مرة أخرى وصل الزمالك إلى مناطق الأهلي لتمريرة بينية ضربت الدفاع، لكن تسديدة ناصر ماهر في الدقيقة العاشرة، جاورت المرمى.

رد فعل الأهلي لم يتأخر، بعدما أرسل طاهر محمد كرة عرضية كاد يحولها مدافع الزمالك في مرماه بالخطأ، لكنها تحولت إلى ركنية، وبعد تنفيذها سدد ياسر إبراهيم رأسية جاورت المرمى، بالدقيقة 13.

محاولات الأهلي استمرت بعدما حصل الفريق على ركنية جديدة، أرسلها أشرف بنشرقي، لكن دفاع الزمالك أعادها خارج المنطقة، لتجديد محمود تريزيجيه الذي سدد كرة جاءت أعلى المرمى، في الدقيقة 15.

استمرت سيطرة ومبادرة الأهلي على مجريات اللعب بالوصول إلى الدقيقة 25، حيث حاول محمود تريزيجيه في مرتين، الأولى سددها في جسد المدافع، بينما الثانية وجدت محمد صبحي.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الزمالك، حصل عليها عدي الدباغ بعدما ضغط من الخلف على ياسين مرعي أثناء تشتيت إحدى الكرات، ليرتكب مخالفة ضده داخل منطقة الجزاء.

تألق محمد الشناوي وتصدى لركلة جزاء من عبد الله السعيد، بعدما ذهب في نفس زاوية التسديد، وذلك في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

قرر حكم المباراة إعادة ركلة الجزاء، لدخول بعض لاعبي الفريقين أثناء تسديد عبد الله السعيد، بينما تكفل لها في الإعادة حسام عبد المجيد، ليسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 32.

ركلة جزاء مهدرة والحكم يقرر إعادتها وحسام عبد المجيد يسجل الهدف الأول للزمالك pic.twitter.com/cjlI2o7Irn — ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025

تعرض عدي الدباغ لإصابة وبعد تلقيه العلاج تقرر استبداله بحلول الدقيقة 37، ليشارك ناصر منسي بدلًا منه في القمة.

حصل نبيل عماد دونجا على بطاقة صفراء بعد تدخله على محمود تريزيجيه من الخلف وارتكاب مخالفة على حدود منطقة جزاء الزمالك.

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد تسديدة طاهر محمد طاهر ثم اصطدمت في محمود بنتايك بالدقيقة 45، ثم راجعها الفار ليقرر إلغائها، ويقوم بإسقاط الكرة للزمالك.

واحتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الأول، إلا أن النتيجة أسفرت في النهاية عن تقدم الزمالك بهدف دون رد.

انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأهلي والزمالك، بحديث بين طاهر محمد طاهر وحكم اللقاء، دون أي تغييرات من جانب الفريقين.

بدأ الشوط الثاني بهدوء من جانب الطرفين، قبل أن يقوم الأهلي بضغط مكثف بعد مرور 5 دقائق، وسط تمركز دفاعي سليم من لاعبي الزمالك.

ارتكب ناصر منسي مخالفة بعد قدم مرتفعة ضد ياسين مرعي، لكن حكم المرمى اكتفى بإشهار بطاقة صفراء له فقط، في الدقيقة 56 من المباراة.

هدد محمود تريزيجيه مرة أخرى بحثًا عن إدراك التعادل، لكن تسديدته في الدقيقة 57 جاءت بجوار المرمى.

حصل ياسر إبراهيم على بطاقة صفراء في الدقيقة 61، بعد ارتكاب مخالفة في وسط الملعب ومنع لاعب الزمالك من الانطلاق بالكرة.

تعرض طاهر محمد طاهر لإصابة وسقط بشكل مفاجئ، وبعد تلقي الإسعافات الطبية، تقرر استبداله في الدقيقة 68، ومشاركة حسين الشحات بدلًا منه.

حسين الشحات بعد مشاركته بدقيقتين فقط، تمكن من إحراز هدف التعادل، بعدما تلقى تمريرة من محمد شريف داخل منطقة الجزاء، والذي راوغ حسام عبد المجيد، ثم مرر الكرة للشحات الذي سدد كرة ارتطمت في قدم محمد إسماعيل وسكنت شباك الزمالك.

لا يغيب في الديربي.. راهن على حسين الشحات⚽

دخول الشحات في الدقيقة 68⏱️

هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 71⏱️ pic.twitter.com/PsQbXOSdmL — ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025

وحصل الأهلي على ركلة جزاء بعد اعتداء من محمود بنتايج بقدم مرتفعة ضد حسين الشحات، في الدقيقة77، سجلها محمود تريزيجيه بنجاح، لتكتمل ريمونتادا المارد الأحمر في القمة 131، وتصبح النتيجة 2-1.

البديل الذهبي حسين الشحات يتسبب في ركلة جزاء .. تريزيجيه يسجل هدف التقدم للأهلي بصوت بلال علام pic.twitter.com/PWnppyM1YT — ON Sport (@ONTimeSports) September 29, 2025

أجرى يانيك فيريرا تغييرين بدخول عبد الحميد معالي وعمرو ناصر، بدلًا من آدم كايد وناصر ماهر.

بحلول الدقيقة 85، أجرى عماد النحاس تغييرين بدخول أحمد عبد القادر وأليو ديانج بديلًا من محمد شريف ومحمد بن رمضان، كما أشرك الزمالك أحمد فتوح وأحمد شريف بدلًا من نبيل دونجا ومحمود بنتايك.

احتسب حكم المباراة 8 دقائق وقت بدل من الضائع عن الشوط الثاني، وخلال هذه الدقائق المشتعلة سدد عمرو ناصر كرة رأسية خطيرة في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، ارتطمت في العارضة وذهبت لخارج الملعب.

وأهدر عمر كمال فرصة إحراز الهدف الثالث لصالح الأهلي، من كرة انفراد كامل بالمرمى، بعدما سدد كرة جاورت محمد صبحي وذهبت للخارج.

في النهاية، حسم النادي الأهلي القمة 131 على ستاد القاهرة الدولي بريمونتادا في الشوط الثاني، ليحصل على النقاط الثلاثة أمام الزمالك الذي ظل متصدرًا لجدول الترتيب.