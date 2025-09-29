واصل عماد النحاس، مدرب الأهلي، تفوقه ضد نادي الزمالك، بعدما حقق فريقه الفوز في القمة 131.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر الزمالك بالتسجيل عن طريق حسام عبد المجيد في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حسين الشحات في الدقيقة 71 بتسديدة قوية سكنت الشباك.

أما هدف الفوز جاء عن طريق محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة حسين الشحات داخل منقطة الجزاء.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.

الفوز الثالث على التوالي

تواجد النحاس لإدارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبييرو، مدرب الأهلي السابق، بعدما فشل ريبييرو في الفوز على بيراميدز.

ليتولى النحاس المسؤولية الفنية للأهلي بشكل كامل لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، ليقود الفريق للفوز الثالث على التوالي والمباراة الرابعة بشكل عام بعد رحيل ريبييرو.

1- التعادل مع إنبي 1-1

2- الفوز على سيراميكا كليوباترا 1-0.

3- الفوز على حرس الحدود 3-2.

4- الفوز على الزمالك 2-1.

النحاس لا يخسر ضد الزمالك منذ 853 يومًا

كما أن هذا الفوز الثاني على التوالي للمدرب عماد النحاس ضد نادي الزمالك، وذلك بعدما قاد المقاولون العرب للفوز بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم يوم 29 يوليو 2024، ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري المصري موسم 2023-24.

النحاس "كمدرب" لعب بشكل عام ضد الزمالك 14 مباراة، انتصر في 4 وتعادل 4 مرات وتلقى 6 هزائم.

بدأت حكايات النحاس ضد الزمالك عندما أدار مباراة أسوان في موسم 2015-16، في لقاء الجولة الثانية للدوري وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

أما المباراة الثانية، فحقق الزمالك الفوز الأول على النحاس الذي كان يقود فريق أسوان وقتها، الفوز الأول لمدرب الأهلي على الزمالك حققه في الجولة الـ21 للدوري موسم 2016-17 وذلك مع فريق الشرقية عندما انتصر وقتها بنتيجة 1-0.

ومن ثم سيطرت نتيجة التعادل الإيجابي على مواجهات النحاس ضد الزمالك مع الرجاء (1-1) في موسم 2017-18، والمقاولون العرب في موسم 2018-19 (2-2).

الخسارة الثانية، للنحاس كانت مع المقاولون العرب ضد الزمالك كانت في الجولة الخامسة للدوري موسم 2019-20، وانتهت بنتيجة 2-1، ثم حقق الفوز الثاني له على الزمالك في مباراة المقاولون العرب وانتهت بنتيجة 2-1.

أما الخسارة الثالثة للنحاس ضد الزمالك كانت في موسم 2020-21، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري وانتهت بنتيجة 2-0 وقتها.

ثم تعادل المقاولون مع الزمالك بنتيجة 2-2 في لقاء أداره النحاس لذئاب الجبل، ضمن مباريات الجولة الـ18 للدوري المصري 2020-21.

في موسم 2021-22، التقى النحاس ضد الزمالك مرتين أولهما مع المقاولون وخسر بنتيجة 2-1، أما الثانية كانت مع الاتحاد السكندري وخسر بنتيجة 2-0.

وفي موسم 2022-23، لعب النحاس مع طلائع الجيش ضد الزمالك وخسر وقتها بنتيجة 2-0 ضمن مباريات الجولة 23 للدوري المصري، أما أخر ذكرى للنحاس ضد الزمالك كانت في الجولة 19 للدوري موسم 2023-24، وانتهت وقتها بفوز المقاولون بنتيجة 2-1.