كلام فى الكورة
الشحات: لم يحالفنا التوفيق لتسجيل هدف ثالث ورابع ضد الزمالك.. وسنحقق المستحيل بدعم الجماهير

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:33 ص 30/09/2025
حسين الشحات لاعب الأهلي

حسين الشحات - لاعب الأهلي

بدا حسين الشحات، لاعب الأهلي، سعيدا بالفوز الذي حققه فريقه أمام الزمالك في القمة 131.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال الشحات عبر الصفحة الرسمية للأهلي: "أحمد الله على الفوز وأبارك لجماهير الأهلي ولاعبيه، وأبارك لياسر إبراهيم (السالك اللي عزم جميع اللاعبين).. تجمعنا في منزل ياسر إبراهيم قبل المباراة وتعاهدنا أن نحقق الفوز ونسعد الجماهير".

وأضاف: "سُجل في شباكنا هدفا من ركلة جزاء وكنا الأفضل في الشوط الثاني أمام الزمالك ونجحنا في تسجيل هدفين وكان من الممكن أن نسجل هدف ثالث ورابع لكن لم يحالفنا التوفيق، والزمالك أيضا أهدر عدة فرص".

وأوضح الشحات: "سعيد بجائزة رجل المباراة.. المباريات الكبيرة تظهر معدن اللاعبين الكبار وليس حسين الشحات فقط بل جميع اللاعبين كانوا جيدين للغاية أمام الزمالك.. الزمالك فريق كبير ويملك جماهير كبيرة بالتأكيد".

وأنهى: "سنغلق صفحة مباراة الزمالك، ونركز في المباريات القادمة لكي نصل لصدارة الدوري، وطالما جماهير الأهلي خلفنا سنحقق البطولات ونحقق كل شيء حتى المستحيل (خليكوا ورانا)".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي، الزمالك، الدوري المصري، حسين الشحات

