هاجم محمود عبد الرازق، قائد نادي الزمالك السابق، المدير الفني الحالي للفريق الأبيض يانيك فيريرا، بعد الخسارة من الأهلي في قمة الدوري.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "عنوان لمباراة القمة؟ لا بد من رحيل المدير الفني للزمالك، لن تواجه الأهلي وخط الدفاع بهذا الشكل".

وأضاف: "في الشوط الأول كان بإمكاننا التقدم بنتيجة 2-0 بالأخص في أول 10 دقائق، في الشوط الثاني كنا فريقا أخر".

وأكمل شيكابالا: "المدير الفني كل تغييراته خاطئة وليس من هذه المباراة بل من 3 أو 4 مباريات، في الشوط الثاني كان من الممكن أن يسجل الأهلي الهدف الثالث والرابع إذا أراد ذلك".

وواصل: "لا بد من وقفة مع المدرب، (مش كل يومين تعمل مشكلة مع لاعب تبعده عن المباراة)، افتعل أزمة مع شيكو بانزا وأبعده عن المباراة، وأعتقد أنه لا بد أن يتواجد سيف الجزيري أيضًا".

وتابع: "شيكو بانزا معروف عنه أنه لا يستمر لمدة 5 أو 6 أشهر مع كل فريق لعب له سبب الأزمات، وأنت من اختاره وعليك أن تتحمل الخطأ والمسؤولية وليس الفريق".

وأنهى: "المدير الفني هو المسؤول عما حدث في الشوط الثاني بالتحديد".