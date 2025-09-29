كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة استمرار عماد النحاس، المدير الفني المؤقت، في منصبه، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر كان له ركلة جزاء أمام الزمالك.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في القمة 131 بالدوري المصري الممتاز، خلال اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

وقال وليد صلاح عبر قناة الأهلي: "في البداية علينا أن نقدر ونشكر عماد النحاس لأنه تولى المسؤولية في وقت صعب وأصعب من الموسم الماضي، وسنعيد ترتيب الأوراق بعد المباراة القادمة التي يتخللها فترة توقف دولي".

وأضاف: "استمرار عماد النحاس في منصبه قرار محمود الخطيب ولجنة التخطيط بالأهلي، ولكن لن نتعجل في التعاقد مع مدير فني جديد بالأخص وأن النتائج تساعدنا جميعا".

وأكمل: "لا يجوز أن نفوز بهذه الروح وبهذا الأداء وتكون هناك أزمات، الجميع أغلق على نفسه وكانت هناك دعوة من ياسر إبراهيم وتحدث اللاعبون مع بعضهم لتحقيق الفوز ضد الزمالك، ومع ذلك كل 3 ثواني شائعة تضرب الشائعة السابقة لها".

وأنهى: "إعادة ركلة الجزاء كان قرارا قاسيًا، وعشنا ظروفا قاسية خلال المباراة بشكل عام، وكنت أرى أن محمد هاني كان له ركلة جزاء في المباراة".