تفوق النادي الأهلي على حساب غريمه التقليدي الزمالك، في مباراة القمة مساء أمس، في ظل غياب عدة نجوم عن صفوفه، لكنهم حرصوا على الاحتفال بانتصار الفريق الأحمر.

ونشر أحمد سيد زيزو جناح الأهلي، الذي فضل المدرب عماد النحاس استبعاده عقب عودته من الإصابة، خوفًا من تكرارها مجددًا، رسالة لجماهير القلعة الحمراء عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "مبروك يا أبطال".

كما حرص زيزو على تهنئة الثنائي محمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات، الذين سجلا هدفي الأهلي في القمة.

وفي المقابل، كتب إمام عاشور عبر حسابه على إنستجرام عقب الانتصار: "يا باشا الأهلي بمن حضر".

ووضع إمام عاشور فيديو لاحتفاله بهدف تريزيجيه الثاني لصالح الأهلي، خلال مشاهدة اللقاء في منزله برفقة أسرته وأصدقائه.

وفي المقابل حرص الثلاثي محمد مجدي أفشة، أشرف داري وحمزة علاء، على حضور مباراة الأهلي والزمالك، حيث تواجد نجوم القلعة الحمراء في مدرجات استاد القاهرة.

واحتفل الثلاثي بقوة لحظة تسجيل تريزيجيه هدف التقدم، بعد لحظات من القلق والتوتر، عقب احتساب ركلة الجزاء، وغادروا فور انتهاء اللقاء مباشرة.