كلام فى الكورة
مصدر لـ "يلا كورة": محاولات من مجلس الزمالك لإنهاء أزمة المستحقات قبل لقاء المحلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:04 م 01/10/2025
لاعبو الزمالك

فريق الزمالك

كثفت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، محاولاتها من أجل دفع جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا قبل لقاء غزل المحلة المقرر في منافسات الدوري.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يتم استئناف التدريبات غدًا الخميس استعدادًا لمباراة المحلة المقررة السبت المقبل.

وجاء هذا القرار بعد الخسارة من الأهلي يوم الإثنين الماضي بنتيجة 2-1، في إطار الأسبوع التاسع من بطولة الدوري، حيث اشتكى عدد من اللاعبين من تأخر المستحقات، مما أدى إلى منح راحة للفريق.

وقال مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم الأربعاء، إن هناك محاولات مكثفة تُجرى من جانب إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة، سواء اليوم أو غدًا على أقصى تقدير.

وتسعى إدارة نادي الزمالك إلى حسم هذا الملف في الساعات المقبلة، نظرًا لعطلة البنوك يومي الجمعة والسبت، مما قد يؤثر على وضع الفريق قبل لقاء المحلة الذي سيُقام على ملعب "هيئة قناة السويس".

ويسعى فريق الزمالك إلى إيقاف نزيف النقاط بعد التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1، ثم الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الزمالك الأهلي غزل المحلة الدوري المصري أزمة المستحقات

