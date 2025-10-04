منذ إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب النادي الأهلي في نهاية أغسطس الماضي، بدأت إدارة "القلعة الحمراء" برئاسة محمود الخطيب في البحث عن بديل أجنبي.

وجاءت إقالة المدرب الإسباني عقب الخسارة من بيراميدز بهدفين دون رد في لقاء أقيم ضمن حسابات الأسبوع الخامس، ليتم تعيين عماد النحاس بشكل مؤقت.

واستطاع عماد النحاس أن يعيد الاستقرار في الفريق الأول بشكل كبير، بعدما قاد الفريق الأحمر في أربع مناسبات، حقق من خلالها الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة.

اللقاء الأبرز في مهمة النحاس مع فريق الأهلي كان الفوز على الغريم التقليدي الزمالك مساء الإثنين الماضي بنتيجة 2-1 في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري.

وخلال شهر، وتحديدًا منذ إقالة ريبيرو، دخل النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع أكثر من مدرب، حيث كان المرشح الأقرب هو الدنماركي توماس توماسبرج.

المفاجأة حول المدرب الدنماركي كانت بانتقاله لقيادة فريق بوجون شتشيتسين البولندي، ليتم استكمال الحديث عن ملف المدرب الأجنبي لفترة أخرى.

وارتبط النادي الأهلي بعدد من المدربين في الفترة الماضية، وكان أبرزهم البرتغالي برونو لاج، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب فريق بنفيكا.

ولم تنتهِ صفقة لاج مع الأهلي لأسباب مالية، بعدما اشترط المدرب البرتغالي الحصول على راتب سنوي يصل إلى 5 ملايين يورو.

كما أن هناك أسماء خرجت من حسابات إدارة الأهلي بشكل رسمي مثل الثلاثي البرتغالي: فرناندو سانتوس، روي فيتوريا، وباولو بينتو.

لمشاهدة مراحل مفاوضات الأهلي مع المدربين الأجانب.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

لمعرفة ترتيب الأهلي في الدوري المصري.. اضغط هنا.