أعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الأربعاء، العقوبات الخاصة بالجولة التاسعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي شهدت قمة الأهلي والزمالك.

وكان الأهلي حسم قمة الدوري بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وتقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 32 بضربة جزاء لحسام عبدالمجيد، قبل أن يقلب الأهلي الطاولة عن طريق البديل حسين الشحات الذي سجل التعادل في الدقيقة 71 ثم تسبب في ضربة جزاء أحرزها محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 78.

عقوبات الجولة التاسعة في الدوري المصري

مباراة الأهلي والزمالك:

- إيقاف محمود أحمد إبراهيم حسن "تريزيجيه" لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف عبدالله السعيد، لاعب فريق الزمالك، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المقاولون العرب وكهرباء الإسماعيلية:

- إيقاف محمد سالم علي عبدالقادر، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف لؤي وائل محمد ضياء الدين، لاعب فريق المقاولون العرب، لمدة مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه جنيه وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

- إيقاف سيف حسن عبدالمنعم، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد إف سي وحرس الحدود:

- إيقاف أحمد سيد عبد النبي، لاعب فريق زد إف سي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف محمد أشرف محمد توفيق، لاعب فريق حرس الحدود ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة المصري وبتروجيت:

- إيقاف بنهور موجيشا، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف محمد سيد محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف نبيل بن عمر الكوكي، المدير الفني لفريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة طلائع الجيش وبيراميدز:

- إيقاف إسلام محارب، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة مودرن سبورت وفاركو:

- إيقاف هاني علي عبدالله محمد، مدرب مساعد فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

- إيقاف جابر كامل جابر، لاعب فريق فاركو، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث كما تم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب التلفظ بعبارات بذيئة تجاه اللاعبين.

- إيقاف محمود السيد علي، مدرب حراس مرمى فريق فاركو، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد للاعتراض.

مباراة وادي دجلة وسموحة:

- إيقاف سمير فكري محمد أحمد، لاعب فريق سموحة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة وسيراميكا كليوباترا:

- إيقاف محمود السيد محمد علي حسونة ، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5 آلاف جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.