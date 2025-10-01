عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من الاجتماعات خلال الساعات القليلة الماضية، بهدف التوصل إلى الشكل النهائي للقائمة التي سيخوض بها الدورة الانتخابية المقبلة.

وسبق وأعلن الخطيب مساء اليوم ترشحه لدورة جديدة لانتخابات النادي الأهلي والتراجع عن قراره السابق وهو الابتعاد عن النادي لفترة طويلة.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الخطيب استقبل ياسين منصور المرشح المحتمل على منصب نائب الرئيس وخالد مرتجي المرشح المحتمل على منصب أمين الصندوق في جلسة مطولة بفرع التجمع الخامس مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن الخطيب أيضا استقبل اليوم الأربعاء، كل من محمد الغزواي ومحمد الدماطي وطارق قنديل ومي عاطف وجلس مع كل فرد منهم بشكل منفرد.

وتابع أن الخطيب كان قد استقر على ضم هشام جمال ومي عاطف في منصب عضو تحت السن، ولكن بعد إعلان هشام العامري أمين صندوق اتحاد السباحة نيته في الترشح على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن بالأهلي بدأ الحديث يتردد عن قوة العامري وإمكانية منافسته مع قائمة الخطيب وبالتالي طلب رئيس النادي الاجتماع بإبراهيم العامري فاروق لحسم الموقف معه.

وأنهى المصدر أن الخطيب عقد اجتماعا اليوم مع لجنة الحكماء التي تضم حاليًا حسن حمدي، حسن مصطفى، جمال الجارحي وسامي زهران، وكوكبة من الرواد الكبار، أيضًا هناك لجنة من الشباب تضم بعض الكوادر المهتمة بشئون النادي؛ لسماع رؤيتها ومناقشة الموقف من العملية الانتخابية؛ للحفاظ على مسيرة النادي.

ومن المقرر أن يعلن محمود الخطيب عن قائمته الانتخابية خلال الـ24 ساعة المقبلة؛ للتقدم بالأوراق قبل غلق باب الترشيح المحدد له مساء الجمعة.