بعد التمسك باستمراره.. فيريرا يقود مران الزمالك الخميس استعدادا لغزل المحلة

محمد خيري

كتب - محمد خيري

06:04 م 01/10/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

فيريرا

يقود البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، تدريبات الفريق الأبيض، غدا الخميس، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره غزل المحلة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكان البلجيكي يانيك فيريرا، قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يتم استئناف التدريبات غدًا الخميس استعدادًا لمباراة المحلة المقررة السبت المقبل.

وجاء هذا القرار بعد الخسارة من الأهلي يوم الإثنين الماضي بنتيجة 2-1، في إطار الأسبوع التاسع من بطولة الدوري.

التمسك باستمرار فيريرا

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "فيريرا سيقود مران الزمالك غدا الخميس".

وأتم المصدر تصريحاته: "يأتي هذا القرار بعدما تمسك جون إدوارد باستمراره وتم تأييده في القرار من حسين لبيب وهشام نصر لحين الانتهاء من مباراة غزل المحلة".

ويسعى فريق الزمالك إلى إيقاف فقدان النقاط بعد التعادل مع الجونة بنتيجة 1-1، ثم الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري يانيك فيريرا

