وجه ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للزمالك، رسالة إلى مجلس إدارة الأبيض وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي، تتعلق بأرض مدينة السادس من أكتوبر التي تم سحبها خلال الفترة الماضية.

وكانت قد قامت وزارة الإسكان، بسحب قطعة الأرض التي كانت ملكًا لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، نظرًا لعدم جدية الأبيض في تنفيذ المشروع المتفق عليه، وفقًا لما تم الكشف عنه.

رسالة ممدوح عباس لجماهير الزمالك

أكد ممدوح عباس، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" أن الزمالك سيتسلم خطاب أرض مدينة السادس من أكتوبر من وزارة الإسكان، وهو ما يشير إلى عودتها من جديد لتصرف النادي.

وقال ممدوح عباس، خلال منشوره: "إلى جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدًا وهذا للعلم".

وزارة الإسكان في وقت سابق، كانت قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أوضحت فيه أنه تم انتهاء المهلة الخاصة بإنهاء كافة الإنشاءات، والممنوحة لنادي الزمالك، في 10 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%؜ من المشروع.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك، في أكثر من مناسبة عن جدية محاولاته من أجل استرجاع أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.