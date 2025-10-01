المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

0 2
15:00
بيراميدز

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا
موناكو

موناكو

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا
سان جيلواز

سان جيلواز

- -
19:45
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

0 2
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

دوري أبطال أوروبا
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"سنتسلم خطاب أرض أكتوبر".. رسالة ممدوح عباس لجماهير الزمالك

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:24 م 01/10/2025
ممدوح عباس

ممدوح عباس

وجه ممدوح عباس، الرئيس الأسبق للزمالك، رسالة إلى مجلس إدارة الأبيض وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي، تتعلق بأرض مدينة السادس من أكتوبر التي تم سحبها خلال الفترة الماضية.

وكانت قد قامت وزارة الإسكان، بسحب قطعة الأرض التي كانت ملكًا لنادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، نظرًا لعدم جدية الأبيض في تنفيذ المشروع المتفق عليه، وفقًا لما تم الكشف عنه.

رسالة ممدوح عباس لجماهير الزمالك

أكد ممدوح عباس، خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" أن الزمالك سيتسلم خطاب أرض مدينة السادس من أكتوبر من وزارة الإسكان، وهو ما يشير إلى عودتها من جديد لتصرف النادي.

وقال ممدوح عباس، خلال منشوره: "إلى جماهير نادي الزمالك الوفية وإلى مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أطمئنكم أننا سنتسلم خطاب أرض أكتوبر في القريب العاجل جدًا وهذا للعلم".

وزارة الإسكان في وقت سابق، كانت قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، أوضحت فيه أنه تم انتهاء المهلة الخاصة بإنهاء كافة الإنشاءات، والممنوحة لنادي الزمالك، في 10 نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%؜ من المشروع.

وأوضح مجلس إدارة الزمالك، في أكثر من مناسبة عن جدية محاولاته من أجل استرجاع أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري ممدوح عباس إدارة الزمالك أرض الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg