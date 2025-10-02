وجَّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة تقدير خاصة إلى كل من محمد شوقي، ومهند مجدي، ومحمد سراج الدين، ومي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، مثمنًا ما قدموه من جهد وإخلاص في خدمة النادي على مدار السنوات الماضية.

وأكد الخطيب في بيان رسمي أن ما قدمه الرباعي محل تقدير واعتزاز من جميع أبناء الأهلي، مشددًا على أن رحلة عطائهم للنادي لن تتوقف، لما يملكونه من خبرات وقدرات ستظل تخدم القلعة الحمراء وأعضاءها وجماهيرها.

ولم يوجه بيان الخطيب، الشكر لحسام غالي، عضو مجلس الإدارة الحالي، والذي لم يتواجد في قائمة الخطيب المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأعلن بشكل رسمي، اليوم الخميس، قائمة محمود الخطيب والتي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي والذي يقوده محمود الخطيب يأتي من أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ للترشح على منصب العضوية فوق السن. مزيد من التفاصيل