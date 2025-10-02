المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

- -
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لم يذكر غالي.. الخطيب يوجه الشكر لـ4 أعضاء بعد خروجهم من انتخابات الأهلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:53 م 02/10/2025
الخطيب

الخطيب

وجَّه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رسالة تقدير خاصة إلى كل من محمد شوقي، ومهند مجدي، ومحمد سراج الدين، ومي عاطف، أعضاء مجلس الإدارة، مثمنًا ما قدموه من جهد وإخلاص في خدمة النادي على مدار السنوات الماضية.

وأكد الخطيب في بيان رسمي أن ما قدمه الرباعي محل تقدير واعتزاز من جميع أبناء الأهلي، مشددًا على أن رحلة عطائهم للنادي لن تتوقف، لما يملكونه من خبرات وقدرات ستظل تخدم القلعة الحمراء وأعضاءها وجماهيرها.

ولم يوجه بيان الخطيب، الشكر لحسام غالي، عضو مجلس الإدارة الحالي، والذي لم يتواجد في قائمة الخطيب المشاركة في الانتخابات القادمة.

وأعلن بشكل رسمي، اليوم الخميس، قائمة محمود الخطيب والتي ستخوض انتخابات النادي الأهلي والمقرر لها يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة عدة تغييرات عن المجلس الحالي والذي يقوده محمود الخطيب يأتي من أبرزها تواجد ياسين منصور في منصب نائب الرئيس، كما تواجد سيد عبد الحفيظ للترشح على منصب العضوية فوق السن. مزيد من التفاصيل

May be an image of ‎4 people and ‎text that says '‎الأحلى 上番 GLAN الخطيب يشكر (شوقي ومهند وسراج الدين ومي الكابتن محمود ،الخطيب وجه الشكر والتحية لكل من الدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي والدكتور محمد سراج الدين والمهندسة عاطف، أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة النادي طوال السنوات الماضية وشدد على أن ما قدموه إخلاصِ محل تقدير كبير من .الجميع وأضاف أن رحلة عطائهم للنادي تتوقف؛ تفادة من خبراتهم وقدراتهم بما يخدم الأهلي وأعضاءه وجماهيره .هیره FABMISA ಆ طا_ان_رناب_فبدعد eiuraland RIMULA Litatars Haier CocaCola OGLC PROMETEON ALMARASEM rOUR کل‎'‎‎
الأهلي حسام غالي الدوري المصري الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg