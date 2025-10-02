المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

- -
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الرجل الثاني" في قائمة الخطيب.. ياسين منصور يبدأ قصة جديدة مع الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:05 م 02/10/2025
ياسين منصور

ياسين منصور يبدأ قصة جديدة مع الأهلي

يعود رجل الأعمال ياسين منصور لخوض انتخابات النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب وذلك على منصب نائب الرئيس.

وأعلن الخطيب عن قائمته الانتخابية من أجل الولاية الثالثة كرئيس للقلعة الحمراء.

وجاءت قائمة محمود الخطيب كالتالي:

الرئيس: محمود الخطيب

النائب: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

شرط للفوز بالتزكية.. ماذا يحدث في انتخابات الأهلي حال عدم ترشح منافسين لقائمة الخطيب؟ (لائحة)

بداية عشق كرة القدم

من المعروف أن ياسين منصور - 64 عاما- هو أحد أكبر الداعمين للنادي الأهلي بغض النظر عما إذا كان يتولى منصبا أو لا.

لم يخف منصور عشقه لكرة القدم والأهلي منذ صغره، وقال عن ذلك في تصريحات سابقة عبر قناة أون: "نحن كأسرة منصور تعشق كرة القدم منذ الصغر، وتحديدًا عندما كان عمي (مصطفى) لاعب كرة قدم".

وأضاف: "الأهلي بالنسبة لنا شيئا أساسيا، واليوم الذي يخسر فيه الأهلي (البيت بيتدمر) كنت زمان وأنا صغير كنت بكسر التليفزيونات".

عمل مع صالح سليم وحسن حمدي

ظهر ياسين منصور كأحد الأعضاء في مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق برئاسة صالح سليم وتحديدًا في عام 2000.

كما تواجد أيضًا كعضو مع حسن حمدي بعد ذلك.

ولم يكن منصور فقط عضوا في مجلس الأهلي بل داعمًا على المستوى المادي وعلى رأسها الصفقات.

سبب الرحيل عن رئاسة شركة الكرة

كان ياسين منصور رئيسًا لشركة الأهلي لكرة القدم في عام 2021 واستمر حتى مايو 2023.

ورأى منصور أن رحيله عن شركة الكرة بالقلعة الحمراء كان من أجل مصلحة النادي.

وقال عن ذلك في تصريحات سابقة له عبر قناة "أون": "رحلت عن شركة الكرة بالأهلي من أجل مصلحة النادي، لأنه قد تحدث اختلافات في وجهات النظر، رغم أن الخطيب منحني الثقة كاملة وكافة الصلاحيات".

وأضاف: "لم أكن أريد أن يحدث أي صدام إذا حدث اختلاف، وإذا اتخذت قرارا بشكل خاطئ، فسيكون الخطيب هو المسؤول وستحاسبه الجمعية العمومية لأنه رئيس النادي والشركة تابعة له".

وأكمل: "علاقتي لم تتأثر بالخطيب بعد رحيلي عن شركة الكرة، علاقتي بالخطيب قوية جدًا".

وعن إمكانية أن يترشح لرئاسة الأهلي، رد ياسين منصور: "أي شخص في العالم يتشرف برئاسة الأهلي".

خصخصة الأندية

في شهر يناير من عام 2024، سئل ياسين منصور عن مستقبل كرة القدم في مصر وطريق التمويل فيما يخص شراء اللاعبين وغيره.

وقال ياسين في ذلك الوقت في تصريحات عبر منصة العربية Business : "لا يوجد سوى طريقة واحدة وهي خصخصة الأندية وطرح أسمهما للبيع لأن غير ذلك سيكون من الصعب المنافسة، الأندية أصبحت عليها ديون كبيرة جدًا، وهذا أمر خطير".

وأضاف: "الأهلي كان حصل على موافقة ببيع 49% من أسهم شركة كرة القدم، أرى أنه لا ينبغي وضع قواعد لنسبة البيع سواء كانت 40 أو 49 أو غير ذلك، المفترض تكون أي نسبة ويكون هناك أسهم ذهبية للنادي وتحكم بشكل معين يحافظ على قوة جمهوره وأعضائه ويمنحهم الحق في التصويت على أمور معينة".

وواصل: "إنجلترا هي صاحبة أقوى كرة قدم في العالم، لأن هناك رجال أعمال وشركات كبرى قامت بشراء الأندية، وهذا التطور الطبيعي".

وبسؤاله عن هل توقف عن مساعدة النادي الأهلي؟، أكد، قائلًا: "لا طبعا، الأهلي في دمي وأحبه جدًا، ولا يوجد أي خلافات، أنا أثق في الخطيب وهو يثق بي جدًا".

الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي ياسين منصور قائمة الخطيب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وماجديبورج في برونزية بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg