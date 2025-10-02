المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
ماجديبورج

ماجديبورج

32 23
17:15
الأهلي

الأهلي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

12 13
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس العالم تحت 20 عاما
البرازيل - شباب

البرازيل - شباب

1 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
19:45
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

- -
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

للترشح على عضوية المجلس.. حازم هلال يستقيل من شركة الأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:17 م 02/10/2025
حازم هلال

حازم هلال عضو شركة الأهلي للمنشأت الرياضية

أعلن حازم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، التقدم باستقالته، استعدادًا للتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات القلعة حمراء المقبلة.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، قد أعلن قائمته الانتخابية للدورة المقبلة 2025-2029، في وقت سابق اليوم الخميس.. طالع كل تفاصيل القائمة من هنا

استقالة حازم هلال

حازم هلال كتب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بعد استخارة الله، سأتقدم غدًا إن شاء الله بأوراق الترشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي دورة 2025-2029، علي قائمة محمود الخطيب".

أضاف: "وفي ذات الوقت، تقدمت اليوم باستقالتي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية".

أوضح هلال: "امتثالًا لأسلوب العمل بالنادي الأهلي بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة الشركات التابعة له، ومعاهدًا زملائي في مجلس إدارة الشركة الذين تشرفت بالعمل معهم باستمراري، أيًا كان موقعي، في تقديم أي مساعدة مطلوبة، داعيًا الله أن يكلل جهودهم بالتوفيق لتحقيق حلم ستاد النادي الأهلي ومدينته الرياضية".

اختتم: "وفقنا الله لإعلاء راية النادي الأهلي، مصدر السعادة والفخر، وخدمة اعضائه وجماهيره العظيمة".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب انتخابات الأهلي حازم هلال

