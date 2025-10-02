أعلن حازم هلال، نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية، التقدم باستقالته، استعدادًا للتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات القلعة حمراء المقبلة.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، قد أعلن قائمته الانتخابية للدورة المقبلة 2025-2029، في وقت سابق اليوم الخميس.. طالع كل تفاصيل القائمة من هنا

استقالة حازم هلال

حازم هلال كتب عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "بعد استخارة الله، سأتقدم غدًا إن شاء الله بأوراق الترشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي دورة 2025-2029، علي قائمة محمود الخطيب".

أضاف: "وفي ذات الوقت، تقدمت اليوم باستقالتي من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي للمنشآت الرياضية".

أوضح هلال: "امتثالًا لأسلوب العمل بالنادي الأهلي بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي وعضوية مجلس إدارة الشركات التابعة له، ومعاهدًا زملائي في مجلس إدارة الشركة الذين تشرفت بالعمل معهم باستمراري، أيًا كان موقعي، في تقديم أي مساعدة مطلوبة، داعيًا الله أن يكلل جهودهم بالتوفيق لتحقيق حلم ستاد النادي الأهلي ومدينته الرياضية".

اختتم: "وفقنا الله لإعلاء راية النادي الأهلي، مصدر السعادة والفخر، وخدمة اعضائه وجماهيره العظيمة".