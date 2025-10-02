تقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز بالشكر إلى كل من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، على الدعم الكبير المقدم للنادي خلال مسيرته حتى التتويج ببطولة كأس الإنتركونتيننتال للقارات الثلاث.

بيراميدز يتوج بكأس الإنتركونتيننتال للقارات الثلاث

وتمكن نادي بيراميدز من بلوغ نصف نهائي البطولة، التي ينظمها الفيفا بمشاركة أندية أبطال القارات، بعد أن حقق كأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي في جدة.

وأكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، في خطابين رسميين، تقديره لدعم الوزير ورئيس الاتحاد ومتابعتهما المستمرة، مشيدًا بالرعاية المقدمة للنادي خلال مشواره في البطولة العالمية، بدءًا من الفوز على أوكلاند سيتي بطل المحيط الهادي، ووصولًا إلى تحقيق الكأس الغالية في جدة.

وأضاف عيد أن النادي سيواصل بذل الجهد في المراحل النهائية للبطولة، التي ستقام في دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة العاشرة