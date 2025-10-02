المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بيراميدز يشكر أشرف صبحي وأبو ريدة بعد التتويج بكأس الإنتركونتيننتال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:59 م 02/10/2025
بيراميدز

بيراميدز يتوج بكأس الإنتركونتيننتال للقارات الثلاث

تقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز بالشكر إلى كل من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ورئيس اتحاد الكرة المصري هاني أبو ريدة، على الدعم الكبير المقدم للنادي خلال مسيرته حتى التتويج ببطولة كأس الإنتركونتيننتال للقارات الثلاث.

بيراميدز يتوج بكأس الإنتركونتيننتال للقارات الثلاث

وتمكن نادي بيراميدز من بلوغ نصف نهائي البطولة، التي ينظمها الفيفا بمشاركة أندية أبطال القارات، بعد أن حقق كأس القارات الثلاث على حساب الأهلي السعودي في جدة.

وأكد ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي للنادي، في خطابين رسميين، تقديره لدعم الوزير ورئيس الاتحاد ومتابعتهما المستمرة، مشيدًا بالرعاية المقدمة للنادي خلال مشواره في البطولة العالمية، بدءًا من الفوز على أوكلاند سيتي بطل المحيط الهادي، ووصولًا إلى تحقيق الكأس الغالية في جدة.

وأضاف عيد أن النادي سيواصل بذل الجهد في المراحل النهائية للبطولة، التي ستقام في دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة العاشرة

هاني أبو ريدة بيراميدز نادي بيراميدز كأس الإنتركونتيننتال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كأس القارات الثلاث

