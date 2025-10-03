يشهد اليوم الجمعة، عدد من المباريات على مستوى مختلف الدوريات والبطولات، لعل أبرزها انطلاق منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

جدول مباريات اليوم الجمعة بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري الممتاز

سموحة - الإسماعيلي (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي - المصري (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الاتحاد السكندري - المقاولون العرب (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

كأس العالم للشباب

بنما - كوريا الجنوبية (11 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 7.

أوكرانيا - باراجواي (11 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 9.

الدوري الإنجليزي

بورنموث - فولهام (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا - خيتافي (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري المصري سيدات

وادي دجلة - الزمالك (3:30 مساءً).

الأهلي - مسار (3:30 مساءً).