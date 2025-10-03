المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

3 2
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

جدول مباريات اليوم.. 3 مواجهات بالدوري.. وظهور جديد لسيدات الأهلي والزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:41 ص 03/10/2025
درع الدوري

درع الدوري المصري الممتاز

يشهد اليوم الجمعة، عدد من المباريات على مستوى مختلف الدوريات والبطولات، لعل أبرزها انطلاق منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.

جدول مباريات اليوم الجمعة بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري الممتاز

سموحة - الإسماعيلي (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

البنك الأهلي - المصري (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الاتحاد السكندري - المقاولون العرب (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

كأس العالم للشباب

بنما - كوريا الجنوبية (11 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 7.

أوكرانيا - باراجواي (11 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 9.

الدوري الإنجليزي

بورنموث - فولهام (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا - خيتافي (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري المصري سيدات

وادي دجلة - الزمالك (3:30 مساءً).

الأهلي - مسار (3:30 مساءً).

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

