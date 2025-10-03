المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

3 2
02:00
السعودية - شباب

السعودية - شباب

الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي
بورنموث

بورنموث

- -
22:00
فولهام

فولهام

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

- -
22:00
خيتافي

خيتافي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد التقدم بأوراق ترشحه.. مرتجي يوجه رسالة إلى الخطيب ومنصور

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:00 ص 03/10/2025
خالد مرتجي ومحمود الخطيب

خالد مرتجي ومحمود الخطيب

تقدم خالد مرتجي، أمين صندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، بأوراق ترشحه للدورة الجديدة 2025-2029.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، قد أعلن قائمته الانتخابية للدورة المقبلة 2025-2029، في وقت سابق أمس الخميس.. طالع كل تفاصيل القائمة من هنا

مرتجي في انتخابات الأهلي

وأعلن مرتجي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، التقدم بأوراق ترشحه لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة محمود الخطيب.

وقال مرتجي: "تمسكًا بروح المسئولية، وتجاوبًا مع مبادئ وتقاليد الأهلي، تقدمت بأوراق ترشحي لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة محمود الخطيب، متوسمًا في مواصلة مسيرة النجاحات التي ساهمت فيها خلال سنوات طويلة، قضيتها بين جدران نادينا الحبيب".

أضاف: "أود التأكيد على أنني أخوض هذه الانتخابات على منصب أمين الصندوق بنية صادقة وقلبٍ راضٍ، فلم أسعَ يومًا إلى منصب، ولم أبحث عن دور أو كرسي، لأن هدفي الأول والأخير هو خدمة الكيان الكبير الذي نتشرف جميعًا بالانتماء له".

اختتم مرتجي: "أتشرف بأنني سأواصل العمل مع الأسطورة محمود الخطيب، وأخي الحبيب والأهلاوي الأصيل ياسين منصور، وباقي الزملاء في القائمة، وأتمنى التوفيق لمن انتهت رحلة تواجدهم في مجلس الأهلي، لكن لم تنته رحلة عطائهم وإخلاصهم للكيان، فهذا هو عهدنا دائمًا بالأهلي وأبنائه".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب خالد مرتجي انتخابات الأهلي ياسين منصور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg