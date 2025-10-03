تقدم خالد مرتجي، أمين صندوق والقائم بأعمال نائب رئيس النادي الأهلي، بأوراق ترشحه للدورة الجديدة 2025-2029.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي، قد أعلن قائمته الانتخابية للدورة المقبلة 2025-2029، في وقت سابق أمس الخميس.. طالع كل تفاصيل القائمة من هنا

مرتجي في انتخابات الأهلي

وأعلن مرتجي عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، التقدم بأوراق ترشحه لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة محمود الخطيب.

وقال مرتجي: "تمسكًا بروح المسئولية، وتجاوبًا مع مبادئ وتقاليد الأهلي، تقدمت بأوراق ترشحي لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة محمود الخطيب، متوسمًا في مواصلة مسيرة النجاحات التي ساهمت فيها خلال سنوات طويلة، قضيتها بين جدران نادينا الحبيب".

أضاف: "أود التأكيد على أنني أخوض هذه الانتخابات على منصب أمين الصندوق بنية صادقة وقلبٍ راضٍ، فلم أسعَ يومًا إلى منصب، ولم أبحث عن دور أو كرسي، لأن هدفي الأول والأخير هو خدمة الكيان الكبير الذي نتشرف جميعًا بالانتماء له".

اختتم مرتجي: "أتشرف بأنني سأواصل العمل مع الأسطورة محمود الخطيب، وأخي الحبيب والأهلاوي الأصيل ياسين منصور، وباقي الزملاء في القائمة، وأتمنى التوفيق لمن انتهت رحلة تواجدهم في مجلس الأهلي، لكن لم تنته رحلة عطائهم وإخلاصهم للكيان، فهذا هو عهدنا دائمًا بالأهلي وأبنائه".