يستعد البرازيلي خوان بيزيرا ألفينا، لخوض مغامرة جديدة رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يواجه فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، من المقرر أن تنطلق في تمام الخامسة مساء غد السبت، على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لحساب الجولة العاشرة من الدوري.

معاناة خوان بيزيرا

عانى بشكل كبير خوان بيزيرا خلال مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد الرقابة اللصيقة التي قام بها أحمد نبيل كوكا معه على مدار اللقاء بالكامل.

تواجد كوكا بالقرب منه دائمًا وحرمانه من حرية استلام الكرة للتفكير في مراوغة أو تمرير، جعل خوان بيزيرا في حالة من العزلة خلال مباراة القمة.

أرقام خوان بيزيرا الهجومية تكشف إلى مدى كان يعاني من رقابة كوكا في القمة، حيث إنه لم يسدد أي كرة على مرمى الأهلي، ولم يقم بأي مراوغة ناجحة، كما أنه لم يمرر سوى 4 تمريرات دقيقة، مما جعل الزمالك يفقد واحدًا من أهم أسلحته المزعجة لدفاع الخصوم.

هل يتكرر السيناريو؟

بعد الانتهاء من مباراة القمة، التركيز يتحول إلى المحطة التالية وهي مواجهة غزل المحلة، تحت قيادة علاء عبد العال، الذي يقدم مستويات مميزة رفقة الفريق.

لكن خوان بيزيرا قد يصطدم بسيناريو مكرر لما تعرض له أمام الأهلي من جانب كوكا، لكن هذه المرة ضد دفاع غزل المحلة، خاصة وأن هناك وقائع مشابهة.

على سبيل المثال مباراة الأهلي وغزل المحلة هذا الموسم، تمكن دفاع غزل المحلة من إغلاق الجبهة اليسرى الهجومية بشكل محكم أمام مراوغات أشرف بنشرقي، بعدما ساهم من خلالها بهدف في المباراة التي سبقتها مباشرة ضد فاركو.

حيث إن علاء عبد العال، يعتمد في فلسفته الدفاعية على إغلاق طرق المرور أمام مفاتيح اللعب المؤثرة لدى منافسه، والذي يأتي على رأيهم بلا شك، خوان بيزيرا، لذا قد تكون مواجهة غزل المحلة بمثابة تحدٍ للجناح البرازيلي للعودة إلى التألق.