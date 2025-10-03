المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري.. المصري يصطدم بالبنك الأهلي.. بعد قليل

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:36 م 03/10/2025
مباراة البنك الأهلي والمصري

مباراة البنك الأهلي والمصري

يلتقي النادي المصري مع نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

ويصطدم المصري بنظيره البنك، على استاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية، في لقاء ينطلق بتمام الثامنة مساء. 

أحداث المباراة

بعد قليل

دغموم يقود تشكيل المصري

ويدخل فريق المصري لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة، عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد القرموطي، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم

البنك الأهلي يتسلح بأسامة فيصل وريان

وفي المقابل جاء تشكيل البنك الأهلي، بقيادة مدربه أيمن الرمادي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إسخاق يعقوبو، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح

خط الوسط: محمد فتحي، محمد بن شرقي، أحمد النادري، مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

مقاعد البدلاء: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أحمد أمين أوفا، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو أنور، سيريل داو. 

مباراة المصري القادمة
المصري الدوري المصري البنك الأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

