يلتقي النادي المصري مع نظيره البنك الأهلي، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويصطدم المصري بنظيره البنك، على استاد هيئة قناة السويس، لحساب منافسات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية، في لقاء ينطلق بتمام الثامنة مساء.

أحداث المباراة

دغموم يقود تشكيل المصري

ويدخل فريق المصري لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: حسن علي، محمود حمادة، عمر الساعي

خط الهجوم: أحمد القرموطي، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم

البنك الأهلي يتسلح بأسامة فيصل وريان

وفي المقابل جاء تشكيل البنك الأهلي، بقيادة مدربه أيمن الرمادي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: إسخاق يعقوبو، عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح

خط الوسط: محمد فتحي، محمد بن شرقي، أحمد النادري، مصطفى شلبي

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

مقاعد البدلاء: أحمد صبحي، سعيدو سيمبوري، أحمد أمين أوفا، محمد إبراهيم، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، ياو أنور، سيريل داو.