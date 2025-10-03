يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2025-2026".

وانطلقت الجولة العاشرة في الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، بإقامة 3 مباريات، حيث انتصر سموحة على الإسماعيلي (2-0)، المصري (1-0) البنك الأهلي، والاتحاد السكندري (2-1) المقاولون العرب.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

ترتيب هدافي الدوري المصري

يسيطر المصري البورسعيدي على صدارة الهدافين في الدوري الممتاز، حيث يتصدر صلاح محسن برصيد 5 أهداف.

ويأتي عمر الساعي وعبدالرحيم الدغموم ثنائي المصري في المركز الثاني بـ4 أهداف وذلك بالتساوي مع محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي.

للتعرف على جدول ترتيب الهدافين في الدوري المصري اضغط هنا

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجمعة

استطاع المصري أن يصعد لصدارة الدوري الممتاز مؤقتًا بعد الفوز الذي حققه على البنك الأهلي بهدف دون رد.

ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، ويليه الزمالك ثانيًا بـ17 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ15 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة، والأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات يوم السبت.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري كاملًا اضغط هنا