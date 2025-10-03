المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تريزيجيه ينافس ثلاثي المصري.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:52 م 03/10/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري "2025-2026".

وانطلقت الجولة العاشرة في الدوري الممتاز، اليوم الجمعة، بإقامة 3 مباريات، حيث انتصر سموحة على الإسماعيلي (2-0)، المصري (1-0) البنك الأهلي، والاتحاد السكندري (2-1) المقاولون العرب.

طالع نتائج مباريات الدوري المصري من هنا

ترتيب هدافي الدوري المصري

يسيطر المصري البورسعيدي على صدارة الهدافين في الدوري الممتاز، حيث يتصدر صلاح محسن برصيد 5 أهداف.

ويأتي عمر الساعي وعبدالرحيم الدغموم ثنائي المصري في المركز الثاني بـ4 أهداف وذلك بالتساوي مع محمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي.

للتعرف على جدول ترتيب الهدافين في الدوري المصري اضغط هنا

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجمعة

استطاع المصري أن يصعد لصدارة الدوري الممتاز مؤقتًا بعد الفوز الذي حققه على البنك الأهلي بهدف دون رد.

ورفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، ويليه الزمالك ثانيًا بـ17 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ15 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غزل المحلة، والأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات يوم السبت.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري كاملًا اضغط هنا

الأهلي الزمالك تريزيجيه المصري البورسعيدي مباريات الدوري المصري صلاح محسن جدول ترتيب الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg