انضم شيكو بانزا وسيف الدين الجزيري، ثنائي الزمالك، إلى قائمة الفريق الأبيض لمواجهة غزل المحلة، وفقا لما أكده مصدر.

الزمالك يلتقي مع غزل المحلة (السبت) ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبحسب ما أكده مصدر داخل الزمالك في تصريحات ليلا كورة، فإن يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، قرر ضم بانزا والجزيري لقائمة الفريق لمباراة غزل المحلة.

جدير بالذكر أن يلا كورة علم في وقت سابق أن موقف الثنائي بانزا والجزيري، سيتم حسمه عقب مران الجمعة، وهو الأخير قبل المغادرة إلى الإسماعيلية لخوض مباراة غزل المحلة.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، بفارق نقطة خلف المصري البورسعيدي المتصدر، الذي خاض 10 مباريات.

بينما جمع غزل المحلة 10 نقاط يحتل بها المرتبة الـ14 في ترتيب الدوري المصري.

