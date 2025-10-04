المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

أبرز مباريات اليوم.. مواجهتي الأهلي والزمالك.. قمة تشيلسي وليفربول.. وظهور الريال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:46 ص 04/10/2025
لقطة من مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك في القمة الأخيرة

يشهد اليوم السبت، عدد من المباريات المرتقبة على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى مواجهتي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

طالع جدول مباريات اليوم السبت بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم السبت

الدوري المصري

الزمالك - غزل المحلة (5 مساءً) عبر أون سبورت 1.

كهرباء الإسماعيلية - الأهلي (8 مساءً) عبر أون سبورت 1.

كأس العالم تحت 20 عامًا

المكسيك - المغرب (11 مساءً) عبر Bein Sports HDالمفتوحة.

الدوري الإنجليزي

آرسنال - وست هام (5 مساءً) عبر Bein Sports HD 2.

مانشستر يونايتد - سندرلاند (5 مساءً) عبر Bein Sports HD 1.

تشيلسي - ليفربول (7:30 مساءً) عبر Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو - ليفانتي (3 مساءً) عبر Bein Sports HD 3.

ريال مدريد - فياريال (10 مساءً) عبر Bein Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان - كريمونيسي (7 مساءً).

الدوري الفرنسي

بريست - نانت (8 مساءً) عبر Bein Sports HD 2.

ميتز - مارسيليا (6 مساءً) عبر Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن - يونيون برلين (6:30 مساءً).

آينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ (7:30 مساءً).

الأهلي الزمالك الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول الدوري المصري الممتاز

