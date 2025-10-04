يشهد اليوم السبت، عدد من المباريات المرتقبة على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى مواجهتي الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

طالع جدول مباريات اليوم السبت بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم السبت

الدوري المصري

الزمالك - غزل المحلة (5 مساءً) عبر أون سبورت 1.

كهرباء الإسماعيلية - الأهلي (8 مساءً) عبر أون سبورت 1.

كأس العالم تحت 20 عامًا

المكسيك - المغرب (11 مساءً) عبر Bein Sports HDالمفتوحة.

الدوري الإنجليزي

آرسنال - وست هام (5 مساءً) عبر Bein Sports HD 2.

مانشستر يونايتد - سندرلاند (5 مساءً) عبر Bein Sports HD 1.

تشيلسي - ليفربول (7:30 مساءً) عبر Bein Sports HD 1.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو - ليفانتي (3 مساءً) عبر Bein Sports HD 3.

ريال مدريد - فياريال (10 مساءً) عبر Bein Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان - كريمونيسي (7 مساءً).

الدوري الفرنسي

بريست - نانت (8 مساءً) عبر Bein Sports HD 2.

ميتز - مارسيليا (6 مساءً) عبر Bein Sports HD 4.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن - يونيون برلين (6:30 مساءً).

آينتراخت فرانكفورت - بايرن ميونخ (7:30 مساءً).