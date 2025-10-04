المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الأهلي والزمالك ودجلة.. صدارة المصري مهددة قبل انتهاء الجولة العاشرة من الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:45 م 04/10/2025
درع الدوري

درع الدوري المصري الممتاز

اعتلى فريق المصري البورسعيدي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت، بعدما انتصر على نظيره فريق البنك الأهلي، أمس السبت.

قبل انطلاق الجولة العاشرة من المسابقة، كان هناك من احتمالات تغير هوية متصدر الدوري، هي فوز المصري وتخطي الزمالك في النقاط.

الزمالك قد يفقد الصدارة والوصافة متاحة لـ8 أندية.. الجولة العاشرة تتلاعب بجدول ترتيب الدوري

صدارة الدوري المصري

تصدر المصري لجدول لترتيب الدوري الممتاز، قد يكون التغير الأول بشأن قمة المسابقة، حيث إن هناك 3 تطورات جديدة قبل أن تحدث قبل انتهاء منافسات الجولة العاشرة.

بداية مع الزمالك في مواجهة غزل المحلة، حيث إنه في حال فوز الفارس الأبيض، سيعود إلى قمة جدول الدوري المصري، حيث إنه سيصل إلى 20 نقطة، وسيتخطى المصري.

انتصار الزمالك سيجعله المتصدر لجدول الدوري، مهما كانت نتائج الأندية المنافسة له على القمة، بفضل فارق النقاط، بينما تعادل أو خسارة الأبيض ستجعل هناك احتمالان آخران لتغيير الصدارة.

الخطوة التالية هنا ستكون مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، وانتصار المارد الأحمر سيرفع رصيده إلى 18 نقطة، ليتساوى مع المصري، واستعادة الصدارة تتطلب تسجيل 4 أهداف، للتفوق في فارق الأهداف.

بينما التغيير الثالث المحتمل سيكون مع وادي دجلة صاحب الـ15 نقطة، والذي سيواجه زد في ختام الجولة العاشرة، وانتصاره مع تفوقه في فارق الأهداف، قد تجعل وجهة هي الارتقاء للصدارة.

طالع جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بالكامل من هنا

الزمالك الأهلي الدوري المصري الممتاز جدول ترتيب الدوري المصري مباريات الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

