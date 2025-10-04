اعتلى فريق المصري البورسعيدي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت، بعدما انتصر على نظيره فريق البنك الأهلي، أمس السبت.

قبل انطلاق الجولة العاشرة من المسابقة، كان هناك من احتمالات تغير هوية متصدر الدوري، هي فوز المصري وتخطي الزمالك في النقاط.

الزمالك قد يفقد الصدارة والوصافة متاحة لـ8 أندية.. الجولة العاشرة تتلاعب بجدول ترتيب الدوري

صدارة الدوري المصري

تصدر المصري لجدول لترتيب الدوري الممتاز، قد يكون التغير الأول بشأن قمة المسابقة، حيث إن هناك 3 تطورات جديدة قبل أن تحدث قبل انتهاء منافسات الجولة العاشرة.

بداية مع الزمالك في مواجهة غزل المحلة، حيث إنه في حال فوز الفارس الأبيض، سيعود إلى قمة جدول الدوري المصري، حيث إنه سيصل إلى 20 نقطة، وسيتخطى المصري.

انتصار الزمالك سيجعله المتصدر لجدول الدوري، مهما كانت نتائج الأندية المنافسة له على القمة، بفضل فارق النقاط، بينما تعادل أو خسارة الأبيض ستجعل هناك احتمالان آخران لتغيير الصدارة.

الخطوة التالية هنا ستكون مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية، وانتصار المارد الأحمر سيرفع رصيده إلى 18 نقطة، ليتساوى مع المصري، واستعادة الصدارة تتطلب تسجيل 4 أهداف، للتفوق في فارق الأهداف.

بينما التغيير الثالث المحتمل سيكون مع وادي دجلة صاحب الـ15 نقطة، والذي سيواجه زد في ختام الجولة العاشرة، وانتصاره مع تفوقه في فارق الأهداف، قد تجعل وجهة هي الارتقاء للصدارة.

