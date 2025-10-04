المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
بث مباشر يلا كورة.. تحليل تعادل الزمالك مع غزل المحلة في الدوري المصري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:02 م 04/10/2025
الزمالك - أحمد حمدي

الزمالك يتعادل مع غزل المحلة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الزمالك وغزل المحلة، التي أقيمت مساء اليوم على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

الزمالك يواصل نزيف النقاط للمباراة الثالثة على التوالي

وتقدم الزمالك أولاً عن طريق أحمد ربيع في الدقيقة 38، قبل أن ينجح غزل المحلة في إدراك التعادل بهدف سجله محمود صلاح عبد الناصر في الدقيقة 65، ليكتفي الفريقان بتقاسم النقاط في مباراة شهدت إثارة على مدار شوطيها.

بهذه النتيجة، واصل الزمالك غيابه عن الانتصارات للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله مع الجونة (1-1) وخسارته أمام الأهلي (2-1)، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، متساويًا مع المصري البورسعيدي المتصدر، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف.

ويواصل موقع يلا كورة تغطيته لنتائج وتحليلات الدوري المصري، حيث يقدم بث مباشر عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك لتحليل ما بعد المباراة، بمشاركة المحلل وسام محمد وتقديم محمد الهادي.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري الزمالك ضد غزل المحلة

