افتتح المغربي أشرف بن شرقي سجله التهديفي مع النادي الأهلي هذا الموسم، بعدما أحرز هدفًا مميزًا في شباك كهرباء الإسماعيلية، خلال اللقاء الذي يقام حاليًا على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف بن شرقي في الدقيقة 73 من المباراة، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بإتقان شديد، سكنت الزاوية العليا لمرمى الفريق المنافس، ليضيف الهدف الرابع للأهلي بطريقة فنية رائعة نالت إعجاب الجماهير.

وكان أحمد نبيل "كوكا" قد افتتح التسجيل للأهلي في الشوط الأول، محرزًا بدوره أول أهدافه هذا الموسم، قبل أن يضيف ياسين مرعي ومحمد شريف الهدفين الثاني والثالث، فيما تكفل بن شرقي بتسجيل الرابع.

وعلى الجانب الآخر، أحرز ثنائية كهرباء الإسماعيلية كل من محمد أوناجم ومحمد السيد "شيكا"، لتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة ومفتوحة على الجانبين.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

وخاض الأهلي قبل هذه المواجهة 8 مباريات في الدوري، جمع خلالها 15 نقطة من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة واحدة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

أما كهرباء الإسماعيلية فيأتي في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق فوزين وتعادلين وتلقي 4 هزائم منذ بداية الموسم.

