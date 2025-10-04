رفض محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، فكرة اقتراب بطولة الدوري من أي فريق في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان يشعر بالقلق في بداية مباراة كهرباء الإسماعيلية بسبب العودة من الإصابة.

وانتصر الأهلي مساء أمس السبت على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أفشة عبر صفحة الأهلي الرسمية: "أحمد الله على الفوز أمام كهرباء الإسماعيلية، كان مهمًا أن نفوز قبل فترة التوقف الدولي، وبالتأكيد لم أفكر في الفوز برباعية الأهم كان الفوز فقط".

وأضاف: "أقدم كل ما علي وأجتهد في التدريبات فقط وأنتظر المشاركة في أي وقت، تعرضت لإصابة في عضلة السمانة أبعدتني عن مباراتين".

وواصل: "في بداية مباراة كهرباء الإسماعيلية كنت أشعر بالقلق والخوف بسبب أنها أول مباراة بعد الإصابة".

وتابع أفشة: "تعاهدنا أن نحقق الفوز في آخر 5 المباريات وبالفعل حققنا 4 انتصارات وتعادلنا في لقاء وحيد، وكان مهما أن نكون في مكاننا الطبيعي قبل التوقف، وإن شاء الله نعود بعد التوقف ونكون في المركز الأول باستمرار".

وأكمل: "لا أحد يفكر حاليًا عن الفائز بلقب الدوري المنافسة لا تزال مستمرة (ولسة بدري جدا) لا بد أن نجتهد ونقدم ما علينا فقط، والأهم أن نعود من التوقف ونكون في صدارة الدوري".

وأنهى لاعب الأهلي: "أتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الثاني، تربطني علاقة جيدة بحلمي طولان وإن شاء الله منتخبنا يقدم أداءً جيدًا في كأس العرب التي شاركت فيها من قبل".