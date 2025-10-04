المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

أفشة: العودة لمكاننا الطبيعي كانت مهمة.. وشعرت بالقلق في بداية مباراة كهرباء الإسماعيلية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:25 ص 05/10/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة - لاعب الأهلي

رفض محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، فكرة اقتراب بطولة الدوري من أي فريق في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه كان يشعر بالقلق في بداية مباراة كهرباء الإسماعيلية بسبب العودة من الإصابة.

وانتصر الأهلي مساء أمس السبت على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 4-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أفشة عبر صفحة الأهلي الرسمية: "أحمد الله على الفوز أمام كهرباء الإسماعيلية، كان مهمًا أن نفوز قبل فترة التوقف الدولي، وبالتأكيد لم أفكر في الفوز برباعية الأهم كان الفوز فقط".

وأضاف: "أقدم كل ما علي وأجتهد في التدريبات فقط وأنتظر المشاركة في أي وقت، تعرضت لإصابة في عضلة السمانة أبعدتني عن مباراتين".

وواصل: "في بداية مباراة كهرباء الإسماعيلية كنت أشعر بالقلق والخوف بسبب أنها أول مباراة بعد الإصابة".

وتابع أفشة: "تعاهدنا أن نحقق الفوز في آخر 5 المباريات وبالفعل حققنا 4 انتصارات وتعادلنا في لقاء وحيد، وكان مهما أن نكون في مكاننا الطبيعي قبل التوقف، وإن شاء الله نعود بعد التوقف ونكون في المركز الأول باستمرار".

وأكمل: "لا أحد يفكر حاليًا عن الفائز بلقب الدوري المنافسة لا تزال مستمرة (ولسة بدري جدا) لا بد أن نجتهد ونقدم ما علينا فقط، والأهم أن نعود من التوقف ونكون في صدارة الدوري".

وأنهى لاعب الأهلي: "أتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الثاني، تربطني علاقة جيدة بحلمي طولان وإن شاء الله منتخبنا يقدم أداءً جيدًا في كأس العرب التي شاركت فيها من قبل".

