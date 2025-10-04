المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل مع غزل المحلة.. فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة 4 أيام

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:32 م 05/10/2025
الزمالك

الزمالك

منح البلجيكي، يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللاعبين راحة من التدريبات، عقب التعادل أمام غزل المحلة.

وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام غزل المحلة بالأمس السبت، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري المصري.

وعلم يلا كورة، أن فيريرا منح لاعبي الزمالك راجة 4 أيام من التدريبات، خاصة مع فترة التوقف الدولي.

وتبدأ فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، بداية من يوم 5 وتستمر حتى يوم 14 من الشهر ذاته.

ومن المفترض أن يعود الزمالك، إلى التدريبات الجماعية، بداية من يوم الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره ديكيداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32) ببطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام اللقاء أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي أحد أيام 24 أو 25 أو 26 أكتوبر.

وفي سياق آخر، علم يلا كورة، أن هناك جلسة ثلاثي تجمع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ونائبه هشام نصر، بـ جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، لمناقشة مستقبل فيريرا.. طالع التفاصيل من هنا

وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري المصري، حيث إنه تعادل في مباراتين وخسر القمة أمام الزمالك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع المصري البورسعيدي صاحب الصدارة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك غزل المحلة الدوري المصري الكونفدرالية فيريرا

