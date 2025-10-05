المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:06 م 05/10/2025
منار سعيد

شعار الأهلي

أعلنت منار سعيد، المرشحة على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي، انسحابها من السباق بشكل رسمي.

وأغلق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي، يوم الجمعة الماضي.

وكانت منار سعيد قد تقدمت بأوراق ترشحها على منصب العضوية في انتخابات الأهلي فوق السن.

وكشفت منار سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن انسحابها من انتخابات الأهلي.

وقال منار سعيد: "إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره".

وأضافن: "قررت الانسحاب من سياق الانتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك إحترامًا وتقديرًا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ولقائمته التي تمثل استقرار واستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم".

وشددت: "ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا فوق الجميع وفوق المناصب فالنادي الأهلي أولًا دائمًا وأبدًا".

وأتمت: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني وساندني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي إلتزام وانتماء دائم لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لكابتن محمود الخطيب ومجلسه وللجميع، عاشت مبادئ الأهلى، وعاش نادي القرن شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين".

وتقام انتخابات الأهلي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي منار سعيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg