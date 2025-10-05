منار سعيد تعلن انسحابها من انتخابات الأهلي

أعلنت منار سعيد، المرشحة على منصب العضوية في انتخابات النادي الأهلي، انسحابها من السباق بشكل رسمي.

وأغلق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي، يوم الجمعة الماضي.

وكانت منار سعيد قد تقدمت بأوراق ترشحها على منصب العضوية في انتخابات الأهلي فوق السن.

وكشفت منار سعيد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن انسحابها من انتخابات الأهلي.

وقال منار سعيد: "إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة وإستقرار النادي الأهلي، وحرصًا على مصلحة نادينا العظيم، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره".

وأضافن: "قررت الانسحاب من سياق الانتخابات على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي - فوق السن، وذلك إحترامًا وتقديرًا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، ولقائمته التي تمثل استقرار واستمرار مسيرة النجاح داخل النادي الأهلي العظيم".

وشددت: "ويأتي هذا القرار إيمانًا بضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار النادي الأهلي، ودعمًا للمنظومة التي تعمل بإخلاص من أجل رفعة الكيان وخدمة أعضائه وجماهيره، وأن مصلحة الأهلي دائمًا فوق الجميع وفوق المناصب فالنادي الأهلي أولًا دائمًا وأبدًا".

وأتمت: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني وساندني خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن خدمة الأهلي شرف لا يرتبط بموقع أو منصب، بل هي إلتزام وانتماء دائم لهذا الصرح الكبير، متمنية التوفيق لكابتن محمود الخطيب ومجلسه وللجميع، عاشت مبادئ الأهلى، وعاش نادي القرن شامخًا بقيادته ورجاله المخلصين".

وتقام انتخابات الأهلي يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.