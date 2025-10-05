المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إنزيمات الكبد وصلت 200.. إليك التطورات الصحية لإمام عاشور

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:25 م 05/10/2025
إمام عاشور

إمام عاشور لاعب فريق الأهلي

أثارت تصريحات وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بشأن التطورات الصحية للاعب إمام عاشور حالة من القلق بين جمهور القلعة الحمراء.

اقرأ أيضًا: إصابة إمام عاشور بفيروس A- دليل شامل عن المرض

ما التطورات الصحية لإمام عاشور؟

قال وليد صلاح الدين: "تحاليل إمام عاشور الخاصة بالكبد وصلت إلى 200، والمفترض أن تكون 30 أو 40".

وأضاف: "لا أرغب في تحديد مدة لعودته وإذا استعجلنا في عودته من الممكن أن يكون هناك خطورة عليه".

ما هي وظائف إنزيمات الكبد؟

بحسب موقع "Very wellhealth"، تختلف وظائف إنزيمات الكبد حسب نوعها، كما هو موضح فيما يلي:

-ألانين أمينوترانسفيراز ALT: يساعد على تكسير الأحماض الأمينية وإنتاج الطاقة.

-أكسالوأسيتيك ترانسفيراز AST: مسئول عن استقلاب الأحماض الأمينية.

-الفوسفاتاز القلوي ALP: رغم عدم وضوح وظيفة هذا الإنزيم، يعتقد أنه يساهم في تطوير الأنسجة الصلبة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة العظام.

-جاما غلوتاميل ترانسفيراز GGT: يعمل على استقلاب الجلوتاثيون، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقوية المناعة وإصلاح الخلايا.

-لاكتات ديهيدروجينيز LDH: متوفر في جميع أنسجة الجسم تقريبًا، ويساعد الخلايا على إنتاج الطاقة.

قد يهمك: ارتفاع إنزيمات الكبد- إليك طرق خفضها

ما المعدل الطبيعي لإنزيمات الكبد؟

-المعدل الطبيعي لإنزيم ALT: يتراوح بين 4 و36 وحدة/لتر 7.

-المعدل الطبيعي لإنزيم AST: يتراوح بين 8 و33 وحدة/لتر 8.

-المعدل الطبيعي لإنزيم ALP: يتراوح بين 44 و147 وحدة/لتر 9.

-المعدل الطببيعي لإنزيم GGT: يتراوح بين 5 و 40 وحدة/لتر 10.

-المعدل الطبيعي لإنزيم LDH: يتراوح بين 125 و 220 وحدة/لتر 11.

علام تشير ارتفاع إنزيمات الكبد؟

ارتفاع إنزيم ALT

يرتفع إنزيم ALT عند الإصابة ببعض الأمراض، أبرزها:

-التهاب الكبد.

-تليف الكبد.

-أمراض القلب.

-التهاب البنكرياس.

-ترسب الأصبغة الدموية.

ويرجى العلم أن هذا الإنزيم ترتفع مستوياته بالجسم عند تناول المشروبات الكحولية والحصول على الأدوية السامة للكبد وبعد العمليات الجراحية الحديثة.

ارتفاع إنزيم AST

عادةً ما يرتفع إنزيم AST بسبب:

-التهاب الكبد

-سرطان الكبد

-نقص تدفق الدم إلى الكبد.

ارتفاع إنزيم ALP

إذا كانت مستويات إنزيم ALP مرتفعة بالجسم، فهذا دليل على الإصابة بأحد الأمراض التالية:

-تليف الكبد

-التهاب الكبد

-داء وحيدات النوى.

-انسداد القنوات الصفراوية.

ارتفاع إنزيم GGT

يدل ارتفاع إنزيم GGT على الإصابة بـ:

-التهاب الكبد.

-تليف الكبد.

-التهاب البنكرياس.

-السكري.

-السكتة قلبية.

-اضطراب تعاطي الكحول AUD.

ارتفاع إنزيم LDH

عادةً ما يشير ارتفاع إنزيم LDH في فحص الدم إلى وجود تلف في الأنسجة بمنطقة معينة من الجسم.

ومع ذلك، قد يرتفع إنزين LDH بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو عقب تناول بعض الأدوية، مثل الأسبرين.

قد يهمك أيضًا: اختبارات الكبد- 5 فحوصات للاطمئنان على وظائفه

ما العلاقة بين إنزيمي ALT وAST؟

-إذا كان إنزيم ALT أعلى من إنزيم AST، فهذا يعني أنك مصاب بمرض الكبد الدهني.

-إذا كان إنزيم ALT مساويًا لإنزيم AST في الارتفاع، فهذا دليل على الإصابة بالتهاب الكبد الفيروسي الحاد أو السمية الكبدية.

-إذا كان إنزيم AST أعلى من إنزيم ALT، فهذا مؤشر خطر على الإصابة بتليف الكبد.

-إذا كان نزيم AST أعلى من ضعف إنزيم ALT، فهذه علامة على الإصابة بمرض الكبد الكحولي.

ما العلاقة بين فيروس A وارتفاع إنزيمات الكبد؟

يحرص الطبيب على قياس إنزيمات الكبد للشخص المشتبه في إصابة بالتهاب الكبد الوبائي A، لأن إنزيم AST وALT حساسان لفيروس أ، حيث ترتفع مستوياتهما إلى أعلى من 10 آلاف وحدة دولية /مل.

والجدير بالذكر أن مستويات إنزيم ALT غالبًا ما تكون أعلى من نسبة إنزيم AST عند مرضى فيروس A، وفقًا لموقع "Medscape".

متى تعود إنزيمات الكبد إلى مستوياتها الطبيعية عند مرضى فيروس A؟

عادةً ما تعود مستويات إنزيمي ALT وAST إلى المعدل الطبيعي خلال فترة تتراوح بين 5 و20 أسبوعًا.

الأهلي الدوري المصري وليد صلاح الدين إمام عاشور

